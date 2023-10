Festa offerte Prime, Adobe Photography Plan a 89,19 euro.

Come sempre in occasione di una promozione Prime, vanno in sconto anche diversi prodotti di Adobe. Tra gli altri vi segnaliamo l’Adobe Creative Cloud Photography Plan a 89,99 euro.

Il Photography Plan non ha bisogno di molte presentazioni. È probabilmente il pacchetto più popolare in assoluto per i fotografi; consente di modificare facilmente, organizzare, salvare e condividere le vostre ovunque grazie a Lightroom incluso in questo abbonamento e mediante Adobe Photoshop CC anche trasformare le vostre immagini.

Descrivere Lightroom e Photoshop non è ovviamente opportuno in questo contesto. Basti sapere che il piano permette di usarli per un anno intero senza preoccuparsi di aggiornamenti e funzioni perchè tutto è compreso anche gli update maggiori.

Ovviamente se al termine di un anno non vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro e altrettanto ovviamente il codice è utile anche per estendere il piano per un anno con uno sconto che non trovate facilmente in giro.

Il piano acquistato da Adobe costerebbe per un anno 117 euro se siete al primo acquisto. Se invece dovete rinnovare il costo sarebbe di 146€. Il risparmio è evidente in tutti e due i casi. Vi abbiamo infatti segnalato, come leggetee sopra, che su Amazon lo pagate solo 89,19 euro. Anche se per qualche centesimo è il prezzo più basso che abbiamo visto.