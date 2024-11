Android, dopo Apple anche Google studia una funzione per ridurre il mal d’auto

Pubblicità

Apple e Google continuano a prendere ispirazione l’una dell’altra per alcune funzioni degli smartphone.

iOS 18 offre una funzione che può contribuire a ridurre la sensazione di malessere causata dal movimento del veicolo con cui si viaggia, un disturbo noto anche come chinetosi.

Il sito Android Authority ha individuato delle righe di codice in una versione beta di Google Play Service spiegando che Mountain View sta lavorando su una funzionalità simile a quella già offerta da Apple.

Alcuni studi dimostrano che la chinetosi è in genere causata da un conflitto sensoriale fra ciò che si vede e la sensazione che si prova, e questo disturbo potrebbe impedire ad alcune persone di usare il telefono (o altro dispositivo mobile) mentre viaggiano a bordo di un veicolo.

Quando si attiva la voce “Mostra indicatori di movimento nei veicoli”, su iPhone (Impostazioni > Accessibilità > EFfetti schermo) compaiono dei punti animati ai bordi dello schermo che riproducono le variazioni di movimento del veicolo, in modo da ridurre il conflitto sensoriale senza interferire con il contenuto principale.

Grazie ai sensori integrati in iPhone e iPad, “Mostra indicatori di movimento nei veicoli” rileva quando l’utente si trova all’interno di un veicolo in movimento e reagisce di conseguenza. È possibile impostare questa funzione in modo che si attivi in automatico, oppure abilitarla o disabilitarla manualmente in Centro di Controllo.

I riferimenti nelle righe di codice di Google sono piuttosto espliciti: si fa riferimento, ad esempio, a termini quali motion_sickness_enabled o “segnali visivi per alleviare il mal di viaggio”. È facile immaginare che arriverà qualche impostazione con funzioni simili a quelle offerte da Apple. La novità dovrebbe arrivare con aggiornamenti dei Google Play Services (l’insieme di componenti usati per aggiornare le app di Google e le app da Google Play) e non sarà quindi per forza necessario passare ad Android 15.

Quando si attiva la funzionalità su iPhone o iPad è possibile scegliere tra le opzioni la voce “Automatico”: quando iPhone rileva che ci troviamo in un’auto o in un altro veicolo in strada, verranno mostrati dei punti animati sullo schermo; i punti vengono nascosti quando il movimento si interrompe. È in ogni caso possibile mostrare o nascondere manualmente gli indicatori di movimento nei veicoli, aprendo il Centro di Controllo e da qui toccando il pulsante “Indicatori di movimento nei veicoli”.