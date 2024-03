Contro polvere e batteri l’aspirapolvere UV per materassi a soli 26 €

La polvere non ricopre soltanto mobili e pavimento, e neppure si annida soltanto agli angoli: spesso sottovalutati, letti e divani possono diventare rapidamente un ricettacolo di acari e polvere. Ma con lo speciale aspirapolvere in promozione, tutto questo può rapidamente diventare un lontano ricordo.

Si tratta infatti di un modello appositamente progettato per la pulizia profonda e la sterilizzazione dei tessuti. Potete usarlo senza problemi con cuscini e materassi, divani, tappeti e persino coi peluche dei bambini, che in pochi minuti tornano puliti e salutari.

Usa infatti un filtro HEPA che raccoglie lo sporco in particelle fino a 0,3 micron che si combina ad un secondo sistema di filtrazione di metallo progettato appositamente per evitare gli intasamenti mantenendo la potenza di aspirazione al massimo possibile (12 kPa, per un consumo stimato di 100 Watt).

Queste parti, così come il serbatoio di raccolta dello sporco, si possono smontare e lavare anche sotto l’acqua corrente, per poi farle asciugare al Sole.

Vicino alla bocchetta di aspirazione è presente anche una luce UV che elimina acari e batteri, sterilizzando così le superfici in pochi minuti.

Questo aspirapolvere per altro è molto pratico e maneggevole perché pesa appena 1,34 Kg e non ha ingombranti fili per l’alimentazione, che invece viene data da una batteria ricaricabile tramite USB.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 81,56 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere soltanto 26,13 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.