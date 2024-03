Converti i DVD con MacX DVD Ripper Pro, come ottenere la licenza gratis

Grazie ad un’iniziativa pasquale è possibile sfruttare due interessanti opportunità offerti da MacX DVD: una campagna di caccia alla sorpresa, con in palio numerosi premi fra cui anche buoni Amazon, e la possibilità di acquistare una licenza MacX DVD Ripper Pro al 40% di sconto.

MacX DVD Ripper Pro è un potente software che permette di convertire i DVD in formati digitali in modo rapido e semplice, rendendo i tuoi film accessibili su qualsiasi dispositivo.

L’applicativo è in grado di convertire i DVD fino 47 volte più velocemente rispetto ad altri software concorrenti, mantenendo comunque una qualità video impeccabile. Inoltre, il software offre un rapporto di qualità 1:1, garantendo che il risultato finale sia identico all’originale.

Se è vero che al giorno d’oggi è tutto in cloud, è altrettanto vero che molte delle collezioni video del passato sono “intrappolate” all’interno di supporti DVD, ormai vetusti.

La soluzione per dargli nuova vita è, allora, MacX DVD Ripper Pro, che in pochi click vi permetterà di convertire i DVD in filmati da poter copiare su PC, Mac, memorie esterne, USB e chi più ne ha, più ne metta.

Offerta Speciale di Pasqua 2024

Come ottenere la licenza gratis

In occasione delle festività pasquali, MacXDVD ha lanciato una speciale campagna di caccia agli easter egg per tutti gli utenti. Partecipando a questa promozione è possibile ottenere gratis la licenza di MacX DVD Ripper Pro V6.7.0 e altri fantastici regali, tra cui una carta regalo Amazon del valore di 50 dollari. Per partecipare non vi basta che seguire questo link.

Inoltre, se si desidera acquistare la licenza a vita di MacX DVD Ripper Pro è possibile approfittare di uno sconto del 40%. Per maggiori informazioni e per ottenere il tuo codice sconto, cliccate qui.

Con MacX DVD Ripper Pro è possibile convertire i DVD in oltre 350 formati video, inclusi MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV e MPEG4. Inoltre, il software consente di esportare i filmati direttamente su dispositivi mobili, come smartphone e tablet, inclusi ovviamente iPhone, iPad, dispositivi Android, lettori multimediali di qualsiasi genere, TV e Mac.

Oltre alla conversione, MacX DVD Ripper Pro permette di creare backup dei DVD, salvandoli potendoli convertire in formato ISO o cartelle DVD. In questo modo, si potranno proteggere i film da eventuali danni o smarrimenti.

Ovviamente, MacX DVD Ripper Pro è estremamente facile da usare, intuitivo e non richiede alcuna conoscenza tecnica: basta inserire il DVD nel PC, selezionare il formato di uscita desiderato e avviare la conversione.

Non resta dunque che tentare la fortuna con la campagna degli easter egg di MacX DVD e approfittare dello sconto del 40% sul software MacX DVD Ripper Pro.