Musk contro Telecom Italia, l’accusa di ostacolare Starlink

Starlink di Elon Musk, la piattaforma che distribuisce internet sul satellite, sostiene che il suo lancio ad alta velocità in Italia stia incontrando ostacoli da parte del più grande operatore telefonico del Paese, Telecom Italia, con possibili ripercussioni per i suoi servizi in tutta l’Europa meridionale e il nord Africa.

In una denuncia presentata all’autorità di regolamentazione delle comunicazioni e al Ministero dell’Industria la scorsa settimana, Starlink sostiene che Telecom Italia non stia rispettato da mesi le normative che richiedono di condividere i dati sullo spettro al fine di evitare interferenze di frequenza con la sua attrezzatura. E’ quanto si legge in un documento visto da Bloomberg.

Telecom Italia ha respinto l’accusa, dicendo che quella prospettata da Starlink è una ricostruzione parziale dei fatti che non tiene conto delle discussioni in corso. Nel frattempo, il bond di Telecom Italia Capital con scadenza a novembre 2033 è sceso di 1,2 centesimi sul dollaro a 92,6 centesimi, in rotta per il più grande calo dal 3 ottobre.

La mancanza di accesso ai dati, spiega Starlink, sta rallentando gravemente il dispiegamento della nuova attrezzatura di gateway di proprietà di Starlink.

Contrariamente ad altri operatori, Telecom Italia avrebbe informato Starlink che non vuole coordinarsi e non starebbe condividendo i dati necessari. Ciò potrebbe causare anche interruzioni di servizio in alcune parti dell’Europa meridionale e del nord Africa che sono parzialmente alimentate da attrezzature situate in Italia.

Starlink ha anche esortato il Ministero dell’Industria italiano a spingere Telecom Italia a fare tutto il possibile per cooperare sulle frequenze. La piattaforma di Musk, avverte, sarebbe costretta a spostare gli investimenti dall’Italia ad altri paesi europei se la situazione dovesse rimanere irrisolta.

La richiesta iniziale dei dati risalirebbe a metà ottobre, mentre in una risposta successiva, Telecom Italia avrebbe dichiarato di non voler condividere i dati necessari, sostenendo che a Starlink non dovrebbe essere permesso operare su determinate frequenze per motivi tecnici.

Ricordiamo che da poco Starlink ha lanciato in Italia piani di abbonamento ancor più convenienti, a partire da 29 euro al mese.

Tutti gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili da questa pagina.