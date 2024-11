Corsair, una tastiera e un mouse wireless per Mac

Pubblicità

Corsair ha annunciato la disponibilità della tastiera wireless K65 PLUS e del mouse wireless M75 nelle varianti “Glacier Blue” (azzurro ghiaccio) e “Frost” (brina) per Mac.

Il produttore afferma che si tratta di prodotti validi anche in ambito gaming, e che vantano “qualità senza rivali”, design e performance. I due prodotti saranno disponibili nell’Apple Store online statunitense e non è chiaro se arriveranno sugli store di altre nazioni. La variante Frost è già disponibile negli store USA, la variante Glacier Blue arriverà a breve.

Thi La, Presidente e COO di Corsair, riferisce che i due prodotti sono ideali per gaming, produttività, attività commerciali e altre ancora, “un connubio perfetto” di estetica e performance per i prodotti Apple.

La tastiera wireless K65 vanta gli switch magnetici Corsair MLX Red v2; questi ultimi vantano una robusta struttura a rotaie che riduce al minimo le oscillazioni dello stelo, indicati come in grado di fornire un feedback sonoro “piacevole e appaganti”. Il software iCUE consente di personalizzare l’illuminazione e gli assegnamenti dei tasti su macOS. La tastiera può essere abbinata a Mac e IPad via wireless 2.4GHz o Bluetooth. Una singola carica è indicata come in grado di garantire 266 ore di autonomia.

Il mouse wireless M75 ha forma ambidestra (adatta sia a destri, sia a mancini), pesa 89g e vanta “movimenti veloci e precisi”, connessioni con “zero lag” grazie alla tecnologia “slipstream wireless” (con latenza inferiore a 1 ms). Il produttore afferma che il sensore ottico integrato. estremamente accurato, in grado di rilevare ogni movimento con precisione millimetrica (26000 dpi), dai movimenti veloci alle regolazioni microscopiche. L’autonomia indicata arriva fino a 105 ore di con un unico ciclo di ricarica che richiede solo 95 minuti o anche meno.

La garanzia di tutti e due i prodotti è di due anni. Sull’Apple Store statunitense il prezzo della tastiera wireless Corsair K65 è di 179,9$ sia per la versione Glacier Blue, sia per la versione White. Il mouse M75 si trova anche sul sito italiano di Amazon, venduto a 109,99€ sia nella versione nera, sia nella colorazione grigio chiaro.