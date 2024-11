Microsoft svela il PC cloud Windows 365 Link con prezzo mini

Pubblicità

Microsoft ha annunciato il lancio, previsto per il prossimo anno, di Windows 365 Link, un mini PC creato su misura per usare e lavorare con Windows 365 via cloud in streaming. Costerà 349 dollari, circa 330 euro, ed è progettato come un thin client per connettersi al cloud e accedere in streaming a una versione di Windows 11.

Il dispositivo è progettato per essere compatto, privo di ventole e super semplice da utilizzare, perfetto per collegarsi ai monitor e alle periferiche locali. Ovviamente, è progettato con l’idea di offrire la massima sicurezza.

In sostanza, il dispositivo esegue in locale solo un sistema operativo basato su Windows ma alleggerito al massimo, progettato esclusivamente per accedere al cloud, senza applicazioni locali. Questo approccio garantisce tempi di avvio rapidi, una ripresa immediata dallo standby e un’elaborazione video dedicata per applicazioni come Microsoft Teams o Webex by Cisco.

Tuttavia, il dispositivo offre una connettività piuttosto completa: sul retro sono presenti due porte USB-A 3.2, una USB-C 3.2, una DisplayPort, una HDMI e una connessione Ethernet. Nella parte anteriore è presente, invece, un’ulteriore porta USB-A 3.2, mentre il dispositivo supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Il thin client Windows 365 Link, spiega Microsoft, è progettato per semplificare il lavoro degli amministratori IT. Non richiede una gestione tradizionale come un PC dedicato e può essere integrato in Microsoft Intune con una configurazione minima.

Come ha spiegato David Weston, vicepresidente per la sicurezza aziendale e del sistema operativo di Microsoft, si tratta di “Una versione estremamente sicura di Windows”, simile a quella utilizzata per Xbox o smartphone, con tutte le applicazioni isolate in sandbox.

Prezzo e piani futuri

Nonostante i principali marchi del mondo PC Windows come HP, Dell e Lenovo offrano dispositivi simili a prezzi analoghi o inferiori, Microsoft ritiene che Windows 365 Link sia un’opzione più interessante per le aziende che utilizzano Windows 365.

Come già accaduto con i dispositivi 2-in-1, il colosso di Redmond punta a espandere questa categoria collaborando con partner e costruttori entro il 2025. Windows 365 Link sarà disponibile in anteprima a partire da aprile 2025, con un prezzo di 349 dollari in mercati selezionati.

