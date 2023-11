Solo oggi: minimo con coupon eBay da 75€ per iPhone 14 e iPhone 15

Mentre su Amazon impazza la settimana del Black Friday, eBay oggi chiude la campagna con lo sconto NOVEDAYS grazie alla quale potete comprare sia iPhone 15 che iPhone 14 al prezzo più basso che abbiamo visto: 794€ per iPhone 15 e 699 € per iPhone 15.

iPhone 14, come tutti saprete, è il modello lanciato lo scorso anno assieme ad iPhone 14 Pro. Le sue caratteristiche le abbiamo spiegate nel contesto della recensione che abbiamo pubblicato al momento del rilascio.

Se volete sapere che cosa offre in più di iPhone 13 o in meno rispetto ad iPhone 15 avete altri nostri articoli che lo spiegano.

iPhone 15 è invece l’ultima versione del telefono Apple, caratterizzato da una porta USB-C e da un nuovo comparto fotocamera.

iPhone 14 in sintesi

In sintesi, usando i riferimenti forniti da Apple, possiamo indicare tra le caratteristiche essenziali di iPhone 14:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore

Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

iPhone 14, come detto sopra, è stato superato da iPhone 15 ma resta un ottimo telefono specialmente se si va alla ricerca del prezzo migliore in rapporto alle funzioni.

iPhone 14 è in sconto anche altrove ma grazie ad una promozione con codice, su eBay comprate la versione da 128 Gb a 684€. Si tratta di un prezzo bassissimo, in pratica di un risparmio di 224 euro.

Possiamo anche parlare di un ribasso che arriva al fino 30% se si confronta il prezzo scontato eBay con il prezzo ufficiale (979€) di iPhone 15.

Per accedere all’affare comprate da eShopping (un’eccellente venditore eBay), scegliete il colore e il taglio di memoria (sono in ribasso anche le versioni da 256 GB e 512 GB) applicate il codice NOVEDAYS.

Lo sconto su iPhone 15

L’ultimo arrivato in casa Apple viene venduto al minimo storico sempre su eBay: 794 euro, grazie al solito coupon NOVEDAYS.

Qui stiamo parlando dell’ultimo iPhone presentato da Apple, il modello standard da 6,1 pollici, che sinceramente quest’anno potrebbe per i più il modello da scegliere. Questo grazie alle importanti novità che introduce:

La Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale

Un nuovo design con dorso in vetro a infusione di colore e in alluminio con display fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.

Fotocamera principale da 48MP per scatta foto ad altissima risoluzione con teleobiettivo 2x di qualità ottica

Ritratti più dettagliati e con colori più intensi e funzione di fuoco su un altro soggetto nella foto dopo aver scattato

Nuovo chip A16

Nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Plus. E puoi usare l’iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods

Su eBay risparmiate 224 €

iPhone 15 ,come iPhone 14, è in sconto anche altrove ma grazie ad una promozione con codice, su eBay comprate la versione da 128 Gb a 795€. Si tratta di un prezzo bassissimo, in pratica di un risparmio di 185 euro. Per accedere all’affare comprate da eShopping (specializzato anche in prodotti Apple), scegliete il colore e applicate il codice NOVEDAYS.

Coupon valido solo oggi

Il coupon sconto NOVEDAYS permette di scontare, come accennato, fino a 75€ molti prodotti tra cui proprio gli iPhone 14 e gli iPhone 15. Il coupon è però valido solo fino alle 23:59 di oggi.

