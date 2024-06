CrealityFalcon è il miglior incisore laser economico per principianti

Pubblicità

Della CrealityFalcon abbiamo già parlato altre volte, specialmente in occasione del lancio di alcune promozioni che permettevano di risparmiare sull’acquisto delle sue migliori macchine per l’incisione e il taglio al laser.

Per fare un breve riepilogo, sono quattro le serie di incisori e taglierine laser attualmente prodotte dall’azienda: CR-Laser Falcon, Falcon Pro, Falcon2 e Falcon2 Pro, con potenze che vanno da 5 a 60 Watt. Oltre a questi macchinari, vende anche accessori e materiali a completamento delle possibilità creative offerte agli acquirenti.

In questo articolo concentreremo l’attenzione sulla macchina più economica adatta per i principianti, la CR-Laser Falcon, che in questo momento è in offerta sul sito ufficiale.

Introduzione

L’incisore al laser CR-Laser Falcon di CrealityFalcon è una macchina di prim’ordine, perfetta per i principianti che vogliono esplorare questo settore. Oltre ad essere economica è facile da usare, in modo da poter imparare rapidamente e senza spendere grosse cifre.

Design

Dotata di laser da 5 o 10 Watt, offre incisioni al laser molto precise. Considerate che viaggia alla velocità di 10.000 millimetri al minuto con un margine di errore di appena 0,06 millimetri. Perciò si può usare per realizzare anche incisioni molto dettagliate, con risultati chiari e nitidi.

Possibilità d’impiego

È l’ideale per progetti personali come piccoli lavori manuali o per uso didattico. Perfetta per gli hobbisti che vogliono personalizzare le proprie creazioni, e ottima anche per le scuole che vogliono insegnare le basi dell’incisione al laser, promuovendo la creatività e assicurando l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per muoversi in questo mondo.

Versatilità

Caratteristica distintiva è la capacità di gestire una vasta gamma di materiali. Incide su legno, pelle, carta, acrilico, metallo, feltro e pietra, così da poter sperimentare lavori di ogni genere.

Si possono ad esempio creare targhe personalizzate in legno, portachiavi in pelle, cartoline, cartelli pubblicitari in acrilico, etichette di metallo, sottobicchieri in feltro e incisioni su pietra: tutto con un’unica macchina.

Per chi inizia

Come dicevamo il target sono gli hobbisti e i principianti perché costa meno di macchine professionali ed è facile da usare. Così anche senza esperienza si riescono ad ottenere risultati di qualità. Parliamo anche di cose come prototipare e creare poi oggetti unici, trasformando le idee in prodotti che si toccano con mano.

La promozione

Ne parliamo perché come dicevamo in questo momento si può comprare in sconto, risparmiando fino al 41% sul normale prezzo di listino.

Per esempio CrealityFalcon con laser da 5 Watt costa 299 € invece di 399 € mentre la versione con laser da 10 Watt costa 299,95 € invece di 509 €.

Inoltre inserendo il codice ZBFCR10 al momento si può ottenere un ulteriore 10% di sconto sul prezzo già scontato.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

