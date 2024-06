Apple CarPlay o Android Auto fondamentali per l’acquisto di nuove auto

Pubblicità

Da uno studio emerge che Apple CarPlay e Android Auto sono caratteristiche importanti per chi acquista un’auto nuova. L’assenza di tecnologie che consentono il mirroring del telefono non è vista di buon occhio da chi compra una nuova auto.

A rivelarlo è uno studio a livello globale di McKinsey & Co secondo il quale il 30% di chi sta per comprare un veicolo elettrico e il 35% di chi sta per comprare un’automobile con motore a combustione, ritiene fondamentale la presenza di Apple Car e Android Auto.

Nell’indagine è stato chiesto agli intervistati cosa farebbero in caso di rimozione di Apple CarPlay o Android Auto dei veicoli: il 35% riferisce che userebbe il sistema di infotainment di bordo, il 52% riferisce che userebbe lo smartphone, e il 14% opterebbe al prossimo acquisto per un veicolo di un diverso brand.

Gli utenti sono a quanto pare disposti a spendere di più per avere l’integrazione con lo smartphone: a confermarlo il 30% degli acquirenti di auto elettriche e il 17% di quelli di auto a benzina. I dati in questione sono inferiori rispetto a quelli di un sondaggio simile condotto lo scorso anno dal sito 9to5Mac: l’80% di circa 6000 lettori interpellati dal sito americano aveva riferito di non voler acquistare un’auto senza CarPlay. La differenza è ovviamente dovuta al diverso target dei due sondaggi: più variegato quello di McKinsey & Company, più orientato verso gli utenti di dispositivi Apple quello di 9to5Mac.

In tutti i casi la presenza di CarPlay e Android Auto è ritenuta fondamentale ed è indicata come un fattore determinate da molti acquirenti di auto nuove.

Apple ha mostrato tempo addietro una versione preview della futura generazione CarPlay, con supporto di schermi multipli, riferendo di una maggiore integrazione con i veicoli, che consente ad esempio la gestione della radio a bordo, impostare la climatizzazione direttamente da CarPlay, e mostrare dettagli quali velocità, livello del carburante, temperature, ecc. sul quadro degli strumenti.

Nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori) Apple ha mostrato ulteriori evoluzioni di CarPlay, nuova generazione del sistema che dovremmo cominciare a vedere a bordo di alcuni veicoli a partire dalla seconda parte dell’anno.

A questp indirizzo un nostro articolo con tutto quello che bisogna sapere su CarPlay.