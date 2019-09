CSJ-X8, il drone con motori brushless, GPS e camera 4K in sconto da 122,99 euro su eBay

La moda dei droni non mostra segni di debolezza e così, chiunque fosse alla ricerca di un modello economico, ma che non rinunci a caratteristiche importanti, potrà certamente beneficiare dell’offerta su CXJ-X8 RC. Motori brushless e camera 4K non soo le sole caratteristiche degne di nota per questo quadricottero che costa solo 122,99 euro su eBay.

Come già accennato, il drone è dotato di un reparto camera di tutto rispetto. In particolare, si tratta di una doppia fotocamera: la prima frontale 4K e una fotocamera inferiore. La videocamera 4K offre eccellenti soluzioni cromatiche e un angolo di regolazione di 90 gradi, che offre naturalmente una trasmissione delle immagini in tempo reale.

Non solo, il drone propone molteplici funzioni per poter volare in autonomia, come la modalità follow me, volo GPS, volo waypoint, modalità di ritorno alla base con la pressione di un solo tasto, così come permette di atterrare e decollare in automatico.

Tra le altre modalità anche quella di riconoscimento delle gesture: tramite l’imposizione del palmo della mano è possibile scattare una fotografia o avviare la registrazione tramite videocamera frontale.

Interessante notare che il drone propone una batteria da 3500 mAh, che assicura un tempo di volo massimo di 25 minuti. Peraltro, l’utente potrà scegliere se acquistare in bundle la versione con una, due o tre batterie incluse, rispettivamente al prezzo di 122.99, 138.99 e 155.99 euro.

Arriva ad una distanza di volo massima di circa 1000 metri, con una velocità di volo pari a 13 km/h. Si collega allo smartphone tramite app dedivata per il volo FPV grazie al wifi 2,4 GHz, permettendo di ricevere le immagini in tempo reale fino a 500 metri massimo. Il drone scatta foto a risoluzione 4096 x 3072, mentre la risoluzione video nativa è 1920 x 1080P, con fotocamera inferiore ottica da 720P.

Il drone ha dimensioni di 17 x 9.5 x 8 cm quando ripiegato, mentre arriva a 25,8 x 21 x 8 cm da spiegato. Pesa 493 grammi.

Si acquista direttamente a questo indirizzo su eBay a partire da 122,99 euro con una sola batteria. E’ possibile anche selezionare le opzioni due o tre per avere due o tre batterie incluse, rispettivamente al prezzo di 138.99 e 155.99 euro. Clicca qui per acquistare.