Amazon Alexa, atteso l’evento che porterà nuovi speaker, forse auricolari e robot

Mercoledì 25 settembre Amazon terrà una presentazione per tutte le novità dell’ecosistema Alexa, evento atteso perché potrebbe portare non solo nuovi speaker smart ma anche introdurre l’assistente in nuovi dispositivi e settori. Siri di Apple è stato il primo assistente vocale su smartphone, ma nella gara per quello più versatile, in grado di assistere l’utente per un numero superiore di compiti e azioni, Amazon Alexa domina, soprattutto negli USA grazie a una gamma di speaker smart completa, con modelli per ogni fascia di prezzo.

Il successo di Amazon Alexa negli Stati Uniti emerge chiaramente da una sola percentuale: si calcola che dei 76 milioni di speaker smart venduti in USA ben il 70% sono Amazon Echo. Nel nostro Paese gli speaker smart sono arrivati in ritardo rispetto agli USA ma i prezzi abbordabili, i numerosi sconti e la potenza commerciale di Amazon hanno già reso gli Echo i prodotti best seller anche in Italia durante le giornate di sconti estivi Prime Day.

La presentazione Amazon Alexa è programmata per mercoledì 25 settembre quando da Seattle il colosso dell’e-commerce introdurrà la prossima generazioni di dispositivi Echo. Aspettative e attesa sono rafforzati dal successo crescente degli smart speaker per i quali è facile prevedere modelli aggiornati con look rivisto, nuove e maggiori funzioni per l’assistente vocale ma non solo.

Alexa potrebbe arrivare anche nel nostro Paese con l’orologio da parete, il forno per la cucina ma secondo molti è più probabile l’arrivo dell’assistente vocale tuttofare negli auricolari wireless. Da mesi circolano indiscrezioni in questo senso, anche se in realtà Alexa è già da tempo integrato in cuffie e anche auricolari di altri costruttori, come le Bose QuietComfort 35 II, gli auricolari Jabra Elite 65t Active e altri modelli ancora. Amazon ha già ampliato le funzioni di Alexa anche alla sicurezza domestica offrendo agli utenti la possibilità di essere avvisati quando l’assistente rileva rumore di vetri infranti o un allarme del gas in casa. Un settore in cui è ancora possibile fare molto tramite software e da cui è lecito attendersi novità in arrivo. Altri puntano addirittura al possibile ingresso di Alexa in un piccolo robot domestico, anche se per il momento gli indizi in questo senso non sono molti.

Le possibilità sono numerose e i mezzi di Amazon tendono all’infinito: è lecito nutrire speranze e curiosità per la presentazione Amazon Alexa che si svolgerà a Seattle mercoledì 25 settembre. Nuovi dispositivi e funzioni che gli utenti potranno poi ottenere a prezzi vantaggiosi con le numerose promozioni del colosso e il festival degli sconti Black Friday in arrivo nei prossimi mesi.

