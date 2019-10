Currency Assistant 3.3.1, aggiornato il super convertitore di valute per macOS

Gli sviluppatori italiani di MaBaSoft, hanno annunciato Currency Assistant 3.3.1, ultima versione del loro convertitore di valute per macOS. Currency Assistant permette di convertire 174 diverse valute internazionali (le più importanti attualmente in circolazione e anche 19 vecchie valute non più in uso nell’eurozona), con tassi di cambio aggiornati in tempo reale via internet.

Currency Assistant 3.3.1 è compatibile con macOS 10.15 Catalina, migliora il supporto alla Dark Mode di macOS e aggiorna le valute del Fondo Monetario Internazionale.

L’utility si presenta come un convertire molto flessibile: è possibile indicare conversioni multiple nelle finestre, gestendo fino a 24 differenti valute. Le conversioni possono essere impostate o modificate da un menu pop-up per effettuare rapidamente operazioni ricorrenti; da un menu pop-up è altresì possibile richiamare tassi di cambio e altri dettagli.

Interessante è la possibilità di calcolare conversioni velocemente tenendo conto di più valute. È possibile copiare importi multipli da fogli elettronici o altri documenti e incollarli nei campi di input, importare testi, documenti Word e dati dalla clipboard.

I risultati possono essere copiati o esportati con il drag & drop in atre applicazioni, le indicazioni del nastro virtuale salvate come RTF o testo. Il comando Copia Speciale permette di copiare risultati includendo codice ISO, nome della valuta e simboli.

La gestione delle valute è semplice: dalla finestra dedicata è possibile effettuare ricerche, ordinare elementi, effettuare modifiche in batch, impostare la valuta di base e aggiornare automaticamente i tassi di cambio. L’applicazione tiene conto dei tassi pubblicati dalla Banca centrale europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca d’Italia.

Currency Assistant 3.3.1 è multilingua (italiano compreso), richiede macOS 10.11 o seguenti e nel momento in cui scriviamo è in vendita a 8,30 euro. L’applicazione si acquista direttamente dal sito dello sviluppatore.

