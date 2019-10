Google come Apple, Pixel 4 non è 5G perché la tecnologia è immatura

Prima del lancio erano stati anticipati con tecnologia 5G ma i Google Pixel 4 funzionano con le reti 4G LTE. Il vice presidente di Big G spiega la scelta, identica a quella di Apple con gli iPhone 11 di quest’anno, dichiarando che il 5G è ancora immaturo non solo dal punto di vista della copertura geografica.

Le osservazioni del dirigente di Google sono interessanti perché spiegano il punto di vista del costruttore su una scelta che risulta identica a quanto fatto da Apple con gli iPhone 11. Anche se diversi marchi cinesi e orientali hanno già presentato terminali con connettività di prossima generazione, sia Apple che Google hanno preferito posticipare il passaggio, e questo non solo per la scarsa disponibilità di reti 5G, ma anche per problemi legati al consumo di energia.

Entrambi i punti emergono in una risposta di Brian Rakowski, vice presidente product management di Google, sul perché i nuovi Google Pixel 4 non siano 5G.

«Arriveremo lì, ma ora non è il momento giusto per acquistare un telefono 5G. Sia dal punto di vista dell’implementazione — la copertura non è ampiamente disponibile in posti sufficienti per consentire a un numero sufficiente di utenti di trarne vantaggio — [e] dal punto di vista hardware e telefonico — è ancora affamata di energia [e] immatura».

Naturalmente per Google è una questione di tempo, proprio come lo è per Apple «C’è del lavoro da fare. Lo stiamo monitorando da vicino e lanceremo un telefono quando sentiremo che è un buon momento per gli utenti, ma ora non è il momento». La risposta di Rakowski, riportata da PCMag, non punta chiaramente a Google Pixel 5 del 2020 con tecnologia 5G ma sembra lasciare aperta anche la possibilità di una nuova versione dei terminali attuali con la prossima tecnologia di rete, magari un upgrade da rilasciare verso la primavera o l’estate.

In ogni caso al momento la strategia migliore, e anche quella che molto probabilmente sia Apple che Google adotteranno, è quella di attendere nuovi sviluppi in campo modem e reti per passare entrambi al 5G con iPhone 2020 e Google Pixel 5 il prossimo anno. Per il 2020 Cupertino impiegherà chip modem di Qualcomm e forse anche nel 2021, sembra infatti che per il primo chip modem Apple 5G occorrerà attendere almeno fino al 2022.