Da DJI presto potrebbe arrivare un Mavic Mini 2

Ci sono molte speculazioni sul fatto che DJI potrebbe essere pronto per il rilascio di un Mavic Mini 2. In tal senso il brevetto e altre prove abbastanza convincenti apparse in rete, insieme a una immagine che però nulla mostra del nuovo drone. O quasi.

L’immagine di un nuovo possibile drone DJI First-Person-View (FPV) è trapelata su Twitter con il messaggio del leaker DJI e @OsitaLV. La foto non mostra il drone, bensì l’etichetta di questo velivolo, riportante il codice Mt2PD, che per l’appunto potrebbe fare capo al nuovo modello.

Nella stessa etichetta vengono poi riportate le larghezze di banda di frequenza. Le frequenze rivelatrici di 2,4 e 5,8 MHz sono presenti, come ci si aspetterebbe su un drone di questo tipo.

Inoltre, un brevetto depositato in India, sempre notato da @OsitaLV, indicava una batteria leggermente più potente rispetto a quella in forza all’attuale Mavic Mini, altro indizio che punta sul possibile rilascio di un Mavic Mini 2.

Ricordiamo che DJI Mavic Mini è già un drone con prestazioni elevate, ma in effetti qualche miglioramento potrebbe essere auspicabile, come il passaggio della fotocamera da 2,7K a 4K sul lato video. Il tempo di volo è già molto buono, attestandosi sui 30 minuti circa, ma i 50 mAh extra della nuova batteria, per come emerso dai brevetti, potrebbe permettere di superare tale stima, anche se in effetti solo di pochi secondi. O magari serviranno per alimentare per lo stesso tempo il drone, ma con qualche sensore in più.

Sul fronte peso, fattore davvero importante per chi vola, ci si aspetta che il Mavic Mini 2 peserà esattamente come il suo predecessore, ovvero 249 grammi. Nessun indizio o anticipazione sulla possibile data di uscita, anche se ci si aspetta di vederlo atterrare nei negozi entro questo Natale, al prezzo di 399 dollari.

