Da Henkel e Ecovacs un detergente liquido su misura degli aspirapolvere Ozmo

Un detergente liquido su misura dei robot Ecovacs serie Ozmo: è il frutto della recente partnership strategica con Henkel, azienda che per l’appunto produce detergenti e soluzioni per la pulizia della casa.

Le due società si sono infatti alleate per potenziare quella che è una delle funzioni più apprezzate negli aspirapolvere automatici Deebot Ozmo di Ecovacs che per l’appunto includono anche l’opzione lavapavimento.

Il detergente liquido sviluppato appositamente si può inserire all’interno dei serbatoi d’acqua dei robot per offrire una pulizia ancora più profonda e senza aloni che mantiene i pavimenti puliti e lucidi (oltre che freschi e profumati) più a lungo.

«Grazie alla nostra partnership con Ecovacs, vogliamo utilizzare la nostra esperienza per sostenere e sviluppare ulteriormente il mercato in crescita dei robot domestici» spiega Nuria Ribe, Head of International Marketing per la divisione Home Care di Henkel «Il prodotto di pulizia che abbiamo sviluppato offre una soluzione specializzata per i robot domestici Deebot Ozmo che darà ai clienti i risultati che cercano».

«Siamo lieti di aver trovato in Henkel un alleato con al proprio interno marchi di pulizia indispensabili nella vita quotidiana di molti dei nostri clienti» incalza Andreas Wahlich, General Manager Europe di Ecovacs «Insieme, abbiamo creato un prodotto pratico, che migliora le già ottime prestazioni di pulizia della nostra tecnologia OZMO e che porta in casa un odore di pulito».

Ricordiamo che la tecnologia Ozmo, che consente l’aspirazione e il lavaggio in un’unica fase, è disponibile per i modelli DEEBOT OZMO 930, PRO930, OZMO Slim10, OZMO 900, OZMO 920 e OZMO 950.

Uno studio ha dimostrato come questa tecnologia possa rimuovere il 99% dei batteri dannosi presenti sul suolo: la quantità d’acqua che fuoriesce dal serbatoio può essere controllata manualmente dall’applicazione a seconda del grado di sporcizia e della superficie da pulire, senza inzuppare le superfici ma al contempo garantendo una pulizia più profonda.

Maggiori informazioni sui robot di Ecovacs qui.