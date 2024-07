iRobot Roomba Combo 10 Max e AutoWash Dock, aspirapolvere e lavapavimenti compatibile Matter e Apple HomeKit

Pubblicità

iRobot ha presentato il suo robot aspirapolvere e lavapavimenti più evoluto, Roomba Combo 10 Max Robot + AutoWash Dock.

Roomba Combo 10 Max è indicato come il primo con base di ricarica multifunzione iRobot AutoWash Dock ed “evoluta intelligenza artificiale”.

Progettato per aspirare e lavare diversi tipi di pavimento, Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock riempie e ricarica automaticamente la vaschetta per il lavaggio del robot, lava e asciuga il panno, svuota il cassetto raccogli-sporco e si pulisce da solo.

Roomba Combo 10 Max vanta una tecnologia denominata “Enhanced Dirt Detect” che, a a detta del produttore, consente di riconoscere grandi concentrazioni di sporco e polvere fino a 8 volte più frequentemente rispetto alla tecnologia Dirt Detect precedente, e di pulire ancora più approfonditamente quelle areee.

Roomba Combo 10 Max è anche il primo robot pulisci e lavapavimenti di iRobot a essere conforme al protocollo di comunicazione per dispositivi domotici Matter Smart Home ed è anche compatibile con l’ecosistema Apple HomeKit.

AutoWash Dock

La base di ricarica AutoWash Dock è indicata come realizzata con “materiali antimicrobici di prima qualità” e in grado di svuotare automaticamente lo sporco e la polvere contenuti nel cassetto raccoglipolvere del robot in un sacchetto chiuso; riempie il serbatoio per il lavaggio e lava e asciuga il panno, tutto in autonomia.

L’AutoWash Dock, inoltre, si pulisce automaticamente dopo ogni lavaggio del panno per prevenire l’accumulo di sporco. È anche possibile comandare l’esecuzione di un ciclo di autopulizia e l’app iRobot Home ricorda in modo proattivo quando è necessaria una pulizia più approfondita o una manutenzione standard.

Il dock gestisce anche lo svuotamento del cassetto raccoglipolvere fino a 60 giorni e può contenere fino a 7 giorni di fornitura d’acqua per lavare il panno per il lavaggio e autopulirsi.

È possibile chiedere al Roomba Combo 10 Max di lavare il panno dopo aver pulito stanze specifiche, come i bagni, in modo che l’eventuale sporcizia raccolta non si diffonda per la casa.

Sistema di pulizia

Roomba Combo 10 Max è indicato come in grado di affrontare sporco, peli di animali domestici, capelli e briciole con precisione, può aspirare polvere e sporco da tappeti, pavimenti e angoli difficili da raggiungere.

Il sistema di pulizia a 4 fasi è sfrutta una spazzola laterale per la pulizia dei bordi, doppie spazzole multi-superficie in gomma, che si adattano a diversi tipi di pavimento ed evitano grovigli di capelli e peli di animali domestici, un sistema di aspirazione Power-Lifting indicato come “più potente del 100%” rispetto ai modelli Combo serie i e un sistema di lavaggio approfondito.

La modalità automatica Carpet Boost, aumentan autonomamente la potenza di aspirazione quando rileva i tappeti.

Con la funzione SmartScrub, invece, Roomba Combo 10 Max lava avanti e indietro, offrendo una pulizia 2 volte più approfondita (rispetto alla modalità standard di aspirazione e lavaggio) per eliminare es. caffè e macchie di sporco dal pavimento.

A differenza di altri prodotti 2 in 1, solleva automaticamente il panno per il lavaggio sulla parte superiore del robot quando rileva un tappeto così che esso resti completamente asciutto. Una volta aspirato completamente il tappeto, il robot torna a dedicarsi ai pavimenti, continuando ad aspirarli e lavarli contemporaneamente.

La tecnologia Enhanced Dirt Detect utilizza una fotocamera per individuare visivamente lo sporco sul pavimento, permettemdo di riconoscere le aree più sporch, effettuando più passaggi in quelle aree come farebb e una persona.

Il produttore fa sapere che Roomba Comb 10 Max sarà abilitato per Matter nel quarto trimestre del 2024 e reso compatibile con l’ecosistema Apple HomeKit.

iRobot Roomba Combo 10 Max sarà disponibile da metà settembre. Il prezzo di listino è di 1.499 €.

