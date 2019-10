I migliori cavi e adattatori USB-C

Siamo in piena era USB-C. Il precedente formato standard MicroUSB è ormai superato e sempre più periferiche adottano il nuovo connettore, che fornisce prestazioni più elevate, sia in termini di velocità di ricarica, che in termini di affidabilità e sicurezza.

Anche Apple ha deciso di adottare il formato per alcuni dei suoi dispositivi, come gli ultimi MacBook o la linea di iPad Pro. Diventa, allora, fondamentale l’uso di cavi e adattatori USB-C per utilizzare al meglio i propri device. Ecco una lista dei migliori cavi e adattatori USB-C.

Se volete approfondire le tecnologie che stanno dietro questi cavi leggetevi i nostri approfondimenti su USB-C, USB-C 3.1 generazione uno e due, Power Delivery e Thunderbolt 3.

Cavo USB-C Anker

Partiamo, anzitutto, dai cavi USB-C a USB-C, che servono sia per la ricarica dei dispositivi, che anche per il trasferimento dati. Il primo che ci sentiamo di consigliare è il cavo Anker PowerLine II USB-C a USB-C di seconda generazione. Supporta fino a 5A 100W di ricarica, mentre per quanto riguarda il trasferimento dati supporta fino a 10Gbps, con supporto alla trasmissione dei dati SuperSpeed per inviare o ricevere un film HD in 2.5 secondi. Ancor più importante, supporta la ricarica Power Delivery, utilizzando un chip E-market. Il cavo, lungo 90 centimetri, è certificato USB-IF ed è certificato a vita. Su Amazon costa 15,99 euro e si acquista direttamente da qui.

Cavo Thunderbolt 3 – Anker

Se volete qualcosa di più performante, sempre da Anker, il cavo USB-C a USB-C Thunderblt 3.0 da 50 centimetri. Il principale vantaggio di questo cavetto è la ricarica fino a 100W e la possibilità di spostare musica, film o intere stagioni di una serie televisiva a velocità 40 Gbps. Supporta anche il trasferimento uno schermo video in qualità 5K o due schermi 4K simultaneamente. I 18 mesi di garanzia consentono un acquisto in totale sicurezza, peccato solo che il cavo sia lungo 50 centimetri, la metà di quello Apple. Su Amazon costa 21,99 euro e si compra direttamente a questo indirizzo.

Cavi USB-A a USB-C

Anzitutto, spieghiamo perché preferire un cavo di questo genere, piuttosto che un cavo USB-C a USB-C. L’uso di questi cavi può risultare comodo soprattutto per chi dispone di adattatori da parete con ingresso USB-A. I cavi USB-C a USB-C, se hanno il pregio di essere maggiormente efficienti, necessitano di adattatori già pronti all’ingresso USB-C. Inoltre, utilizzare un cavo USB-A a USB-C permette di utilizzare powebank più datate, che appunto non godranno sicuramente di ingresso USB-C.

Rampow

A questo proposito vi consigliamo il cavo Rampow da 1 metro, dunque piuttosto comodo da utilizzare. Arriva ad una velocità di sincronizzazione fino a 5Gbps con i dispositivi USB 3.0 compatibili, dunque fino a 10 volte più veloce dello standard USB 2.0 che arriva invece a 480 Mbps. Il cavo usb c supporta la ricarica fino a 5V/3A.

Particolarmente resistente, il cavo propone un tessuto di rivestimento fatto in Nylon, quindi a prova di strappi per un utilizzo giornaliero. Il connettore modellato in blocco unico e i contatti rivestiti in oro assicurano una stabilità e una conduttività impressionanti. E’ realizzato per sopportare oltre 10.000 inserimenti.

Molto economico, su Amazon costa appena 7,99 euro.

AmazonBasics

Se volete un cavo USB-A a USB-c particolarmente lungo ed economico, vi consigliamo quello di Amazon, che per 8,49 euro ne propone uno da 2,7 metri. La velocità di trasferimento è fino a 480 Mbps , mentre la potenza in uscita supporta fino a 5V, 3 A. Costa 8,49 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Adattatore USB-C a USB-A

Considerando che Apple, e anche altri produttori, hanno fatto la scelta di dotare i propri portatili di solo ingresso USB-C, davvero fondamentale potrebbe essere l’uso di un adattatore da USB-C a USB-A per espandere la connettività del notebook, potendo così collegare anche dispositivi dotati di connettore USB-A full size.

Adattatore Aukey

Il primo che ci sentiamo di consigliarvi è quello Aukey. In confezione, a 7,99 euro, ne sono presenti due. Lo abbiamo scelto perché è tra i più piccoli e minimali della categoria. Si tratta di un piccolissimo dongle che permette di collegare una periferica USB-A su un portatile o smartphone dotato solo di ingresso USB-C. La velocità di trasferimento raggiunge al massimo 5Gbps.

Costa 7,99 euro e si acquista direttamente da qui.

AmazonBasics

Anche Amazon offre un poprio adattatore da USB-C a USB-A. In questo caso, però, non è semplicemente un dongle, ma propone un amini prolunga di circa 15 centimetri, utile e comoda per distaccare leggermente l’adattatore dal notebook o dallo smartphone in uso. Ha un velocità di trasmissione dati USB 3.0 fino a 5Gbps, è certificato USB-IF e costa appena 6,99 euro, dunque tra i più economici della categoria. Clicca qui per acquistarlo.

Cavo da MicroUSB a USB-C

In mezzo ad un mare di connettori differenti potreste anche aver bisogno di un cavo MicroUSB a USB-C. Il primo, infatti, è il formato standard del recente passato, in realtà ancora parecchio in uso, mentre l’USB-C, come già anticipato, è probabilmente il formato del presente.

AmazonBasics

Abbiamo scelto di consigliarvi il cavo AmazonBasics per due motivi. Il primo è legato al prezzo, davvero competitivo e contenuto, mentre il secondo è il dato dimensionale: Amazon vi propone tre diverse misure, tra cui una davvero piccola da 15,2 cm, per non avere ingombro sulla scrivania, mentre le altre due soluzioni sono da 0,9 e 1,8 metri.

Disponibile sia nella colorazione nera, che bianca, offre velocità fino a 480 Mbps nel trasferimento dati, e una potenza, in uscita fino a 5V, 3A. E’ compatibile con lo Standard USB 2.0 certificata da USB-IF e coperto da garanzia limitata AmazonBasics di un anno.

Si acquista da qui a partire da 5,99 euro.

Da USB-C a Lightning

Gli adattatori da USB-C a Lightning consentono di caricare gli iPhone e la maggior parte dei modelli di iPad (escluso il modello Pro più recente, che si ricarica tramite USB-C) a velocità molto più elevate rispetto al caricatore di serie, sempre che abbinati a un caricatore USB-C ad alta velocità. Ecco quelli che vi consigliamo.

Cavo Apple

Per chi, ovviamente, vuole mantenere una nota di originalità nell’uso dei dispositivi Apple potrà certamente volgere l’attenzione al cavo ufficiale Apple, che su Amazon costa 24,99 euro. Questo cavo serve principalmente per sincronizzare o ricaricare iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning, oltre a poterlo collegare anche a una porta USB‑C o Thunderbolt 3 (USB‑C) del Mac.

E’ possibile anche abbinarlo a un alimentatore Apple USB‑C da 29W, 30W, 61W o 87W per caricare il proprio dispositivo iOS e per utilizzare la funzione di ricarica veloce di iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e di alcuni modelli di iPad Pro. E’ compatibile anche con MacBook 12”, MacBook Pro 13″ – Thunderbolt 3 (USB‑C), MacBook Pro 15″ – Thunderbolt 3 (USB‑C), iMac 21,5″ – Thunderbolt 3 (USB‑C), iMac 27″ – Thunderbolt 3 (USB‑C), e iMac Pro. Su Amazon si acquista direttamente da qui.

RamPow

Se volete risparmiare, ma senza rinunciare naturalmente al supporto Made for iPhone, vi consigliamo quello RamPow, che supporta la tecnologia Power Delivery e ricarica 3A fino a 18W. Supporta la carica rapida con USB Power Delivery con erogazione alimentazione di tipo USB-C compreso il supporto all’alimentatore USB-C da 29 W, 30 W, 61 W o 87 W di Apple. Costa solo 10,95 euro e si acquista da qui.

Cavo tutto fare: Lightning, USB-C, Micro USB

Se non volete scegliere ecco la soluzione migliore. Uno per tutti, tutti per uno. L’idea di Anker è molto semplice, ma come tutte le idee semplici è probabilmente geniale. Si tratta si un cavo MicroUSB-USB, ma con adattatori USB-C e Lightning integrati nel cavetto, che permettono di trasformare il cavo secondo le proprie esigenze.

La soluzione è ideale perché in un periodo di transizione come questo, dove sono ancora necessari tutte queste diverse tipologie di cavo, potrebbe essere utile averne uno multi uso. Certificato Mfi, Anker PowerLine II propone una lunghezza di 90 cm, garanzia a vita. Si acquista su Amazon a 19,99 euro.