Da Imagination Technologies una famiglia di GPU specifiche per le auto di domani

Imagination Technologies, azienda nota per la creazione di processori grafici per clienti come Apple e Samsung, ha annunciato la famiglia di GPU XS destinata all’ambito automotive, utili per funzionalità come l’assistenza alla guida e la visualizzazione di elementi 3D sui display.

L’azienda ha il quartier generale a Londra, progetta chip sfruttati poi da altre aziende e sta da tempo investendo massicciamente nei chip grafici personalizzati destinati alle auto, con sempre più vetture che integrano a bordo dashboard (cruscotti digitali) con i quali visualizzare e selezionare informazioni, funzioni e impostazioni varie.

Imagination vanta già oltre la metà del market-share nel settore delle GPU per auto e riferisce che la famiglia di GPU XS permette di offrire funzionalità per i sistemi di assistenza alla guida (Advanced Driver-Assistance Systems) ed elaborare carichi di lavoro critici, fondamentali in caso di collisioni o altre problematiche.

La GPU è in grado di proteggere le zone del display dove mostrare informazioni essenziali. A detta dell’azienda XS è la famiglia di GPU più avanzate mai prodotte per il mondo automotive, e la prima conforme allo standard ISO 26262 che stabilisce requisiti precisi per processi, metodologie e strumenti utilizzati in fase di sviluppo, come anche le funzioni di sicurezza dei sistemi.

Il mercato automobilistico richiede funzionalità come la virtualizzazione hardware per permettere al chip grafico di eseguire il software in modo efficiente sotto il profilo energetico e allo stesso tempo di interagire con più sistemi operativi o schermi, tutte funzionalità evidenziate in una intervista di VentureBeat ad Andrew Girdler, product marketing engineer di Imagination.

Le GPU possono accelerare la potenza grafica necessaria per la gestione dei media e l’entertainment a bordo, ma sono altresì importanti nelle segnalazioni di emergenza. I chip in questione possono creare immagini quali una vista a 360º dell’ambiente e mostrare punti di vista alternativi quando si parcheggia e altro ancora. I nuovi chip dovrebbero arrivare sil mercato nella seconda metà dell’anno.

All’inizio di quest’anno è emersio un accordo tra Apple e Imagination che permette alla Casa di Cupertino di avere accesso a una “vasta serie” di proprietà intellettuali (IP); queste riguardano in prticlare il ray tracing: è probabile che Apple intenda nel prossimo futuro integrare funzionalità di ray-tracing nei suoi chip.

Tutti gli articoli che parlano di Imagination Technologies sono disponibili da questa pagina.