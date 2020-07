Intel, dettagli su Thunderbolt 4 in arrivo entro l’anno

Intel ha diffuso alcuni dettagli su Thunderbolt 4, standard che dovrebbe fare il suo esordio prima della fine dell’anno migliorando l’efficienza e la capacità, anche in conformità alle specifiche USB 4.

Per la prima volta, riferisce Intel, Thunderbolt 4 permetterà di offrire dock fino a 4 porte Thunderbolt e cavi universali fino a 2 metri di lunghezza. I processori nomi in codice “Tiger Lake” saranno i primi a integrare il supporto per la nuova versione della tecnologia. Il produttore di CPU ha anche annunciato il controller Thunderbolt 3 della serie 8000, spiegando che sarà compatibile con “centinaia di milioni” di computer e accessori che usano Thunderbolt 3.

Intel ha già preparato dei developer kit e approntato delle procedure di certificazione già disponibili per svilupaptori e produttori.

“Thunderbolt fornisce ai consumatori un importante standard di connettività su una gamma di dispositivi” spiega Intel, sottolineando la semplicità, performance e affidabilità delle connessioni USB-C e come il nuovo standard evidenzia come Intel procede nel suo ecosistema con “soluzioni di connettività realmente universali”.

Intel ritiene che Thunderbolt 4 sarà una svolta per i produttori di accessori Mac e PC con i quali offre una serie di prodotti in grado di garantire un’esperienza utente coerente.

Thunderbolt 4 nasce sulle basi di Thunderbolt 3, è in grado di offrire velocità di 40 Gbps per il trasferimento di dati, video e alimentazione tramite un unico collegamento. Intel parla delle più complete specifiche Thunderbolt di sempre, in conformità di tutta una serie di standard industriali, inclusi: USB4, DisplayPort e PCI Express (PCIe), completamente compatibile con le precedenti generazioni di prodotti Thunderbolt e USB.

I requisiti di certificazioni per Thunderbolt 4, prevedono:

Il raddoppio dei requisiti per la gestione di video e dati rispetto s Thunderbolt 3. Per il video sono supportati due display 4K e un display 8K; per i dati via PCIe si parla di 32 Gbps con velocità di storage fino a 3,000 MBps.

Il supporto di dock con fino a quattro porte Thunderbolt 4.

La ricarica dei notebook su almeno una delle porte

La ripresa dallo stop toccando la tastiera o il mouse connessi a dock Thunderbolt

Protezioni che impediscono attacchi che sfruttano meccanismi di DMA (Direct Memory Access).

Entro la fine dell’anno, Intel prevede di consegnare i nuovi controller Thunderbolt 4 della serie 8000, inclusi gli host controller JHL8540 e JHL8540 per i produttori di computer, e JHL8440 per i produttori di accessori.

I primi computer e accessori con porte Thunderbolt 4 dovrebbero arrivare entro quest’anno, inclusi laptop con innovazioni che tengono conto di innovazioni del programma “Project Athena” di Intel.