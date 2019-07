Da Juice dispositivi Apple e accessori in sconto solo il 27 luglio

Il momento giusto per acquistare accessori e dispositivi Apple è adesso: grazie agli sconti di Juice è infatti possibile risparmiare fino al 50% su diversi prodotti in vendita nei negozi della catena.

Per conoscere le offerte in corso è sufficiente cliccare qui e sfogliare il volantino digitale: 8 pagine che mostrano le offerte attive in questo momento e che abbracciano tantissime categorie di prodotto diverse.

Ad esempio, per quanto riguarda l’ecosistema Apple, potete comprare i nuovi iPhone a prezzo ribassato, con uno sconto del 10% su tutte le varie configurazioni. Nel taglio da 64 GB, ad esempio, iPhone XS costa 1.070 euro anziché 1.189 euro, mentre XS Max lo pagate 1.160 euro invece di 1.289 euro. Stesso discorso per iPhone XR, scontato a 800 euro anziché 889 euro.

Il 10% di sconto è valido anche su iPad, Apple Watch, Mac e accessori Apple, con scontistiche diverse per alcune particolari categorie di prodotto. Ad esempio i dispositivi audio e domotica sono scontati del 20%, i supporti per la ricarica wireless del 30%, cavi e adattatori si comprano con uno sconto del 40% mentre custodie e vetrini per iPhone sono a metà prezzo.

Tra le altre offerte segnaliamo ad esempio la disponibilità di iPhone 6s da 32GB a 349 euro, iPhone 7 32GB a 499 euro, iPhone X 64GB a 899 euro e le nuove AirPods Wireless a soli 199 euro invece di 229 euro.

Quale che sia il prodotto che state per acquistare grazie a PagoDIL potete pagarlo un po’ alla volta in 12 rate senza costi, senza interessi e persino senza finanziamento. L’importo da pagare è esattamente pari al totale della spesa suddiviso in 12 rate, senza alcun costo nascosto per interessi e spese di pratica.

PagoDIL, lo ricordiamo, non è un finanziamento, perciò non serve la busta paga e la pratica per dilazionare il pagamento è super veloce. Bastano pochi minuti alla cassa, portando con sé il bancomat oppure un assegno. Meglio ancora di un Tasso Zero, con Juice e PagoDIL è finalmente possibile acquistare i prodotti che più desideriamo, per noi stessi o per un regalo, senza le complicazioni di una procedura di finanziamento e senza alcun costo aggiuntivo.

Sul volantino online trovate tutte le offerte con la relativa opzione PagoDIL per conoscere l’importo rateizzabile in 12 rate e il costo della singola rata. Questi sconti saranno validi soltanto sabato 27 luglio in tutti i negozi della catena Juice e, soltanto nei punti vendita di Livorno, Vicenza, Torino e Lecco si protrarranno fino a domenica 28 luglio.

L’elenco dei negozi Juice è disponibile a questo indirizzo.