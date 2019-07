Paura di urti, cadute, acqua e polvere? Le migliori cover protettive per iPhone 2019

Fango, pioggia, neve, sabbia, urti e cadute possono compromettere per sempre l’uso di iPhone. Proteggere il dispositivo con una delle migliori cover protettive per iPhone, è la soluzione giusta per evitare o limitare i danni.

Oggi sul mercato sono disponibili così tanti diversi tipi di cover protettive – diversi per ingombro, livello di protezione, prezzo, design – che è diventato davvero semplice trovare la custodia perfetta per il proprio dispositivo e per il tipo di utilizzo, un compito particolarmente importante se si considera che siamo quasi in estate, il periodo delle escursioni fuori porta, della spiaggia e de Trekking.

Perché comprare una cover protettiva

Anche se gli ultimi iPhone sono ufficialmente dispositivi IP67, quindi testati e protetti contro polvere ed immersione in acqua da 15 centimetri ad un metro, se per caso doveste avere un incidente con il vostro telefono, Apple non offre garanzie da questo punto di vista, quindi non potrete richiedere un rimborso o la riparazione ad Apple. Apple parla infatti di water resistant e non water proof.

Oltre a questo si deve ricordare che in in genere le cover normali proteggono da leggeri urti e soprattutto dall’usura, mentre un buon numero delle custodie che vedete sotto possono

Proteggere il telefono dall’immersione anche prolungata in acqua

Tutelarlo dalla polvere e dalla sporcizia (spesso sigillano totalmente il telefono)

Impedire che si rompa anche con cadute da altezze significative.

Lo scenario tipico di utilizzo di una cover protettiva, sempre a seconda dei casi è questo:

Portate l’iPhone in spiaggia o in barca

Portate l’iPhone in campeggio

Portate l’iPhone durante un trekking

Portate l’iPhone durante una vacanza avventurosa

Portate l’iPhone sulla neve

Usate l’iPhone in un contesto di lavoro, come una officina o un cantiere

Tenete conto che una custodia protettiva per quanti sforzi faccia il produttore

Rende più scomodo l’uso del telefono (sono presenti sigilli per le porte)

Nasconde il design dell’iPhone

Rende il telefono più pesante

Una raccomandazione finale: prima di acquistare verificate il livello di protezione della custodia in termini di resistenza all’acqua, agli urti e alla polvere. Le aziende più importanti certificano scientificamente secondo parametri precisi questo tipo di custodie, almeno quelle che vengono esplicitamente descritte come protettive. Nella lista che vi presentiamo sotto ci sono anche custodie che hanno un fattore minimo di protezione.

Le Custodie

1. Da Otterbox protezione elevata in una cover invisibile

Otterbox produce altre linee di cover per iPhone X. La prima è dal design ultra sottile, per chi ama mantenere intatto il design del terminale Apple, pur rinunciando ad una protezione particolarmente elevata. Totalmente trasparente, ma disponibile anche in altri colori, si può acquistare per iPhone 7 Plus. Il rivestimento interno in gomma sintetica con imbottitura a nido d’ape attutisce gli urti, mentre il bordo sollevato realizzato in gomma sintetica garantisce la massima protezione per lo schermo, design elegante e sottile che si adatta perfettamente alla tasca. Costa circa 28 Euro

2. UAG IPHX-M-PL Custodia Antiurto Monarch per iPhone X

Se il vostro obiettivo è mantenere il terminale intatto, evitando danni da urti e cadute, è Urban a proporre le cover ultra protettive. In questo caso ne va del design e della leggerezza del terminale: risultano anche aggressive alla vista, dai colori molto accesi, ma mettono in sicurezza il dispositivo. Su Amazon si trovano a partire da 25 euro.

3. Da LifeProof le custodie minimal, antiurto e waterproof

C’è anche Lifeproof tra le migliori custodie per iPhone X. Oltre alla linea completamente trasparente, che permette al dispositivo di risultare sempre minimale ed elegante, sono disponibili anche le cover waterproof, completamente impermeabili, che possono essere immerse fino a 2 metri di profondità. Hanno costi che variano da circa 59 euro per iPhone 6, fino a 79,99 euro per iPhone 7 Plus.

4. La custodia antiscivolo, robusta e a basso costo di Vigeer

Se lavorate in un cantiere o fate sport senza separarvi mai da iPhone, se fate lunghe camminate in montagna oppure se semplicemente a causa della vostra distrazione esponete iPhone alle cadute e ai graffi, forse è il caso di abbinare ad iPhone, e in questo caso iPhone X, una custodia progettata per proteggerlo al meglio da cadute anche da un metro di altezza circa. Quella di Vigeer è una cover a prova di urti che aumenta le dimensioni in maniera importante, ma che è in grado di proteggere tutto il telefono anche da cadute su pavimenti e superfici solide. Ha anche un cavalletto estraibile sul dorso per poggiarlo su una scrivania per la comoda visione di un video. E’ in vendita su Amazon.

5. Da Cellularline la cover protettiva per ciclisti: Smiphone7plus Bicycle

Cover e supporto insieme, la cover di Cellularline Smiphone7plus Bicycle offre la possibilità di proteggere iPhone e contemporaneamente utilizzarlo per registrare video in movimento. La cover è resistente all’acqua, consente una completa accessibilità ai pulsanti di iPhone 7 Plus, presenta un rivestimento e una protezione interna anti-choc per manubri tubolari da 16 mm e 30 mm di diametro e il supporto può essere ruotato di 360 gradi. La cover si trova in versioni simili anche per altri modelli di iPhone.

6. Tech21 Evo Pure Clear per iPhone X protegge e garantisce un accesso facile alle funzioni

Tech21 Evo Pure Clear è una delle migliori cover protettive sul mercato per iPhone X. Selezionata anche da Apple Store, Tech21 Evo Pure Clear ha un sistema di assorbimento degli urti in tre strati che offre una protezione contro le cadute fino a 3 metri, garantendo un accesso facile e preciso a tutte le porte e pulsanti. Facile da installare e rimuovere, per pulire velocemente il telefono o cambiare custodia senza rovinarlo. Si acquista anche su Amazon.

7. Da Tech21 la cover a libro Evo Wallet che restiste agli impatti

Evo Wallet di Tech21 combina una protezione avanzata contro gli impatti alla protezione tipica dello schermo pieghevole e permette a chi non può fare a meno di una cover a libro di non rinunciare alla protezione di iPhone X. Dotato della tecnologia flexshock (e, come ogni cover a libro che si rispetti, degli spazi per tessere o carte di credito), l’ Evo Wallet è fino al 30 per cento più sottile e 60 per cento più leggero delle altre custodie di portafoglio e offre una protezione avanzata contro gli impatti e cadute fino a 2 metri. Su Amazon è proposta a prezzi scontati

8. SPORTLINK IP68 è la custodia che resiste proprio a tutto

Una custodia impermeabile, resistente ad acqua, polvere e neve. Resiste proprio a tutto la custodia SPORTLINK IP68 per iPhone 7, 8, 8 plus e X. E’ possibile immergere il telefono fino a oltre 2 metri di profondità per 120 minuti: la cover fornisce al dispositivo una protezione completa ed è anche resistente agli urti. Anche lo schermo è protetto: non ci saranno graffi e la sensibilità al tocco non è compromessa. La parte anteriore è totalmente trasparente e la parte posteriore non influisce sugli scatti fotografici, sarà facile scattare una foto o un video nell’uso quotidiano o sott’acqua.

9. Griffin Survivor Strong Wallet Custodia per iPhone X

Per chi ha un iPhone X ed è preoccupato, prima di tutto, di proteggere lo schermo, ecco la custodia Griffin. Progettata e testata per resistere a cadute da 1.2 metri di altezza sul calcestruzzo. La Griffin Survivor Prime per iPhone X si può acquistare su Amazon a al prezzo che vedete qui sotto

10. Catalyst Catiphoxblk Custodia Impermeabile per iPhone X, Stealth Nero

Questa custodia oltre alla resistenza agli urti aumenta il grado di impermeabilità dei vari modelli di iPhone compatibili. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Impermeabilità IP68 con immersione fino 10m (33ft)

Prova di caduta MIL-STD 810G da 2 metri di altezza

La protezione frontale assicura il vetro del vostro telefono e lascia in ogni caso accesso all’interfaccia.

Il retro è trasparente e mostra il logo Apple ma è pure trasparente alla ricarica Wireless: questo ne aumenta in assoluto la comodità visto che non si dovrà rimuovere dal fondo la protezione O-ring per la presa lightning. Si trova su Amazon e in tanti negozio a circa 63 Euro.