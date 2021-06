Da Juice iPhone 12 e mini sono in sconto, anche gli accessori

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e nello store online le promozioni sono sempre attive: questa settimana è possibile acquistare iPhone 12 e iPhone 12 mini con un risparmio che arriva fino a 120 euro rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple: oltre allo sconto c’è sempre la possibilità di pagare in 10 piccole rate, sempre senza costi, senza interessi e senza lunghe procedure burocratiche. Ma non è finita perché gli sconti sono disponibili anche per diversi accessori che permettono di proteggere, ricaricare e sfruttare la massimo il nuovo iPhone, anche qui risparmiando.

Grazie alla promozione Juice, iPhone 12 64GB invece del prezzo di listino di 939 euro si compra a 819 euro, un risparmio di 120 euro. Chi desidera pagarlo in 10 rate paga solamente 81,90 euro al mese, quindi il prezzo del dispositivo già scontato da Juice, senza costi e senza interessi. La promozione è attiva anche per iPhone 12 mini 64GB che invece del prezzo di listino di 839 euro, da Juice si compra a 739 euro, un risparmio di 100 euro: pagandolo a rate invece si versano 73,90 euro al mese per 10 mesi. Ricordiamo che gli sconti Juice con la possibilità di abbinare anche i pagamenti rateali sono disponibili anche per iPhone 12 128GB e iPhone 12 mini 128GB.

Per chi necessita di accessori i negozi Juice offrono un’ampia selezione dei migliori marchi e prodotti, con in più consigli e suggerimenti degli specialisti Juice. Ora sono in offerta Belkin Soundform Elite Smart speaker che funge sia da altoparlante Hi-Fi che da supporto e base di ricarica wireless per iPhone: invece del prezzo di listino di 299 euro, si compra solamente a 179 euro, un risparmio di 121 euro. Il doppio tappetino Belkin per la ricarica wireless di due dispositivi in contemporanea passa dai 49,90 euro di listino al prezzo Juice scontato di 29,90 euro, le cover Aiino Buddy a listino 29,90 euro si comprano a solamente 14,90 euro e molte altre offerte ancora.

l negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.