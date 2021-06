Instagram avvia il test per pubblicare da computer

Scattare foto, scegliere quelle giuste per il profilo Instagram, applicare i filtri vintage preferiti e condividerle online. Presto questa operazione si potrà fare con semplicità anche dal computer. Si sta testando, infatti, in queste ultime settimane, la possibilità da parte degli utenti di Instagram, di pubblicare sulla piattaforma social basata sulla condivisione delle immagini utilizzando un browser da un computer. Non più soltanto dal telefono o da un tablet.

Questa notizia – le prime voci hanno incominciato a circolare a maggio – è stata confermata da Facebook, proprietario della piattaforma. Da sempre Instagram è stato un social network che ha trovato la sua forza nella pubblicazione condivisa di scatti realizzati con il proprio telefono. Per questo, la pubblicazione dal telefono è stata l’unica sviluppata. Non c’era, per gli utenti, la possibilità di pubblicare da browser web per il computer. Certo, era possibile effettuare la pubblicazione di post e storie tramite gli strumenti Business di Facebook, ma comunque non facilmente accessibili da tutti gli utenti e non potendo contare su tutte le funzionalità del social network.

A maggio erano emerse le prime immagini di strumenti di creazione di post di Instagram sul Web. E dalle immagini si notava la possibilità di trascinare e rilasciare per il caricamento sul social network foto e video da un computer, con la possibilità di applicare filtri, ritagliare il contenuto e comporre il testo di accompagnamento per la pubblicazione nei feed.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Fino ad ora, però, non c’era stato alcun commento uffiale relativamente a questi che sembravano essere i primi test della funzione di pubblicazione da desktop. Dopo le più recenti foto condivise da Matt Navarra, Facebook ha rilasciato una dichiarazione a Bloomberg. La portavoce di Facebook Christine Pai, ha spiegato che, di fronte agli accessi, sempre più numerosi, ad Instagram dal Web, Facebook sta testando la possibilità di creare un post di feed su Instagram direttamente dal computer.

Ricordiamo che all'inizio di maggio Facebook ha annunciato che la fusione tra la chat di Instagram e Messenger è molto apprezzata dagli utenti ed è un successo.