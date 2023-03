Apple prepara nuovi MacBook Air e MacBook Pro con chip M3

I futuri MacBook Air da 13″ e 15″ integreranno il chip M3. L’indiscrezione era già circolata pochi giorni addietro e ora è corroborata dal sito statunitense 9to5Mac, secondo il quale Apple sta preparando versioni aggiornate dei due computer in questione.

Il chip M3 dovrebbe offrire una CPU 8-core come l’M2 ma sfruttare il nodo costruttivo a 3nm di TSMC con migliorie in termini di performance e efficienza energetica (l’M2 e le varianti M2 Pro e M2 Max sfruttano utilizzano tecnologia a 5 nanometri).

Non è dato sapere quando Apple presenterà i nuovi MacBook Air e MacBook Pro ma una buona occasione potrebbe essere la WWDC (conferenza sviluppatori) di giugno. Alla WWDC del 2022 Apple presentò il chip M2 e in altri eventi del genere in passato sono stati presentati prodotti hardware.

Domenica 6 marzo, il sempre be informato Mark Gurman di Bloomberg ha indicato come “plausibile” l’indiscrezione dell’arrivo di un nuovo MacBook Air da 13″ con chip M3, affermato che Apple potrebbe presentarlo tra la “tarda primavera e l’estate”.

Sono circolate indiscrezioni contrastanti sul SoC che Apple sfrutterà (M2 o M3). Anche l’analista Ross Young – con forti legami nel settore dei display – ha intanto confermato come probabile l’arrivo di un MacBook Air da 15″ entro l’estate.

Sempre Gurman ha riferito di un nuovo iMac con chip M3 “in avanzata fase di sviluppo”, altro computer che potrebbe essere presentato da qui a qualche mese. Secondo indiscrezioni circolate a inizio febbraio di quest’anno, Apple avrebbe monopolizzato l’intera capacità produttiva per i chip di nuova generazione di TSMC.