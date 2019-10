DearMob iPhone Manager, come e perché eseguire backup regolari di iPhone e iPad e vincere iPad 10,2 pollici

Chi utilizza iPhone e iPad sa quanto importanti sono i file e le informazioni contenute nel proprio dispositivo; perderle accidentalmente sarebbe davvero un disastro. Il consiglio, allora, è quello di utilizzare un buon manager, che consenta in modo semplice, veloce e intuitivo, di conservare i file più importanti, così da non perderli e poterli recuperare in qualsiasi momento.

Tra questi consigliamo sicuramente DearMob iPhone Manager, ancor di più perché si scarica completamente gratis nella versione completa grazie a un coupon.

Anzitutto, per un periodo di tempo limitato, DearMob iPhone Manager si scarica gratis a questo indirizzo. Sarà sufficiente cliccare sul banner blu per avviare il download, dovendo poi registrare l’app con il codice CDW4V-N3HCQ-MTAHJ-P3JS3.

Eseguire il backup del proprio iPhone o iPad con regolarità è quasi un obbligo, considerando che ormai lo smartphone e il tablet sono custodi di contenuti fondamentali per la vita lavorativa di un qualsiasi utente. Effettuare il backup del dispositivo con regolarità consentirà di ripristinare i contenuti anche in caso di furto o smarrimento del terminale.

Il consiglio è di effettuare il backup anche prima di ogni aggiornamento, nel caso in cui qualcosa vada storto durante l’upgrade o quando si incorre in qualche problema iOS 13.

E’ completamente gratis, con l’unico limite che non sarà possibile aggiornare alle versioni future. La versione completa dell’app permetterà di eseguire backup senza limiti delle foto, della musica, di video e film, nonché eseguire il backup e restore completo del proprio iPhone e di trasferire qualsiasi cosa da iPhone ad iPhone con semplici click.

Peraltro recandosi direttamente a questo indirizzo, sarà possibile anche partecipare ad un contest che mette in palio un iPad 10,2 pollici. Per partecipare sarà sufficiente scegliere la funzionalità preferita di DearMob iPhone Manager e inserire il proprio indirizzo mail.

Numerosissime le funzionalità di manager di questa versione, con possibilità di gestire da PC/Mac i contatti, il calendario, i podcast i libri, le app, gli SMS, i preferiti, nonché i file presenti su dispositivo, da gestire come in un qualsiasi Esplora Risorse, il tutto senza passare da iTunes.

DearMob iPhone Manager è un sistema di gestione per iPhone e iPad flessibile e veloce per migrare o trasferire alcuni o tutti i file selezionati. E’ facile da utilizzare, intuitivo e, soprattutto, sicuro, anche perché permette di eseguire il backup e il restore del dispositivo in un solo click. Peraltro, di particolare interesse è la possibilità di proteggere i propri backup con password, così da metterli completamente al sicuro, inaccessibili ai terzi.

La possibilità di scaricare la versione completa completamente gratis, grazie al codice sopra segnalato, vi consentirà di rimuovere tutte le limitazioni presenti sulla versione trial mostrate nella tabella sottostante.La versione completa gratuita vi garantirà importazioni ed esportazioni di file illimitati, e possibilità di eseguire l’import/export, non consentita invece nella versione trial.

Inoltre, nella versione trial non è consentito il ripristino totale da un backup, funziona essenziale per un software del genere, ovviamente presente nella versione completa gratuita che si può scaricare in questo momento con il codice sopra segnalato.

DearMob è un ottimo iPhone Manager, che consente di fare a meno di iTunes per qualsiasi funzione. Per tutte le funzioni di DearMob iPhone Manager vi rimandiamo alla nostra recensione, dove spieghiamo passo passo come utilizzarlo.