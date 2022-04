Valve accelera le spedizioni di Steam Deck

Valve ha inviato il suo lotto settimanale di e-mail relative agli ordini di Steam Deck agli utenti che avevano prenotato il PC portatile da gioco: la bella notizia per quanti ancora attendono di ricevere la mail, è che il produttore sta intensificando le spedizioni e adesso prevede di inviare lotti di email per gli ordini due volte a settimana.

Valve ha fatto intendere che la produzione delle console aumenterà molto rapidamente. Lo ha confermato Lawrence Yang di Valve in un’intervista di febbraio a IGN:

Nel primo mese – molto rapidamente – saremo tra le decine di migliaia. Entro il secondo mese, saremo a centinaia di migliaia. E oltre a questo, crescerà ancora più velocemente

Non è chiaro se l’aumento della produzione causerà l’aumento delle stime degli ordini sul sito web di Steam Deck oppure se le stime attuali delle spedizioni riflettono già l’aumento pianificato, con Valve che non ha risposto immediatamente a una richiesta di chiarimenti in merito.

Se siete abbastanza fortunati da ordinare Steam Deck, sappiate che al momento potreste imbattervi in alcuni bug, o problemi con il dispositivo, anche se Valve sta spingendo aggiornamenti frequenti per risolvere le cose.

La console portatile di Valve funziona grazie a un chipset personalizzato, con processore a 2,4 GHz e una GPU con otto unità computer RDNA 2, mentre la memoria RAM è di 16GB LPDDR5. Il prezzo per Steam Deck parte da 419 euro, per la versione del dispositivo con 64 GB di memoria interna eMMC e una custodia per il trasporto. Valve propone anche modelli con 256GB e 512GB di spazio di archiviazione NVMe: queste varianti costeranno rispettivamente 549 e 679 euro.

Per le specifiche tecniche di Steam Deck rimandiamo a questo articolo di macitynet. Ricordiamo che la tanto attesa console portatile, in grado di far girare su una dispositivo così compatto e leggero anche i giochi Tripla A, è arrivata nelle mani degli utenti già alla fine dello scorso febbraio.