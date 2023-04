Diventerà più facile cancellare gli account delle app su Android

Alla stregua di quanto già fatto da Apple, anche Google renderà obbligatorio per gli sviluppatori di app fornire agli utenti un modo per eliminare i dati del proprio account.

Al momento dalla sezione Sicurezza dei dati del Play Store gli sviluppatori devono solamente di dichiarare che è possibile richiedere che i dati vengano eliminati, senza però indicare dettagli sulle procedure da seguire. Google ha deciso di andare oltre e predisporre regole per garantire la privacy degli utenti, offrendo a questi ultimi una funzione di facile uso per cancellare i dati presenti negli account.

Gli sviluppatori saranno in grado di conservare alcuni tipi di dati per motivi di sicurezza o per conformarsi ai regolamenti, ma sarà necessario informare chiaramente l’utente.

Gli sviluppatori delle app – spiega Big G – dovranno obbligatoriamente fornire un modo per eliminare facilmente i dati del proprio account, sia all’interno dell’app, sia con un link via web per poi fornire questi collegamenti a Google stessa, che avrà cura di mostrare direttamente l’URL nell’elenco delle app nel Play Store.

L’opzione di cancellazione dei dati dovrà essere facilmente accessibile sia all’interno dell’app sia all’estern (ad esempio dall’interfaccia web): e l’utente potrà quindi di richiedere la cancellazione di account e dati senza dover reinstallare l’app, in totale autonomia.

Come accennato, la decisione è simile a quella intrapresa da Apple tempo addietro. A partire dal 30 giugno 2022, le app inviate all’App Store che supportano la creazione di account devono anche consentire agli utenti di avviare la procedura di eliminazione del proprio account all’interno dell’app. L’eliminazione di un account comporta la rimozione dell’account dai record dello sviluppatore, insieme a tutti i dati associati all’account che lo sviluppatore non è obbligato per legge a conservare. Questa funzionalità consente alle persone un maggiore controllo sui dati personali che hanno condiviso.