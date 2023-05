Apple Watch e iPhone, la differenza tra calorie attive e calorie totali mostrate nelle Sessioni

Apple Watch consente di monitorare l’attività fisica giornaliera tenendo traccia di quanto moto si fa durante la giornata, aiutando a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Aprendo l’app Fitness su Apple Watch o iPhone è possibile visualizzare nelle “Sessioni” i dettagli dell’allenamento e tra le indicazioni troviamo le voci “Chilocalorie attive” e “Chilocalorie totali“; quale è la differenza tra queste due voci?

Le chilocalorie attive, diversamente dalle passive, sono quelle che bruciamo stando in piedi o facendo movimento di qualsiasi tipo (corriamo, camminiamo, nuotiamo e così via, compreso il semplice stare in piedi).

Le calorie passive sono quelle che il nostro corpo brucia a riposo. Il nostro corpo ha bisogno di energia per continuare a svolgere funzioni vitali (respirazione, ritmo e frequenza cardiaca, digestione, circolazione sanguigna e mantenimento della temperatura corporea); l’ammontare di calorie consumato a riposo dipende da molte variabili (sesso, età, peso, altezza, composizione corporea).

Su Apple Watch il totale delle chilocalorie attive è ottenuto sottraendo dal totale delle calorie il metabolismo basale (BMR), in altre parole la potenza (la spesa energetica per unità di tempo) dissipata a riposo, espressa in kcal per giorno.

Usando l’app Attività su Apple Watch è possibile sapere quanto ci muoviamo, facciamo esercizio e stiamo in piedi giorno per giorno. L’Apple Watch avvisa quando raggiungiamo gli obiettivi e dà consigli e incoraggiamenti per aiutare l’utente a chiudere gli anelli Movimento (quante calorie attive abbiamo bruciato finora), Esercizio (quanti minuti di attività a ritmo sostenuto abbiamo completato) e In Piedi (le ore trascorse in piedi e facendo movimento per almeno un minuto)

