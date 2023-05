Un bug nel firmware sta bloccando alcune stampanti HP Office Jet Pro

HP ha distribuito un po’ troppo in fretta un aggiornamento firmware che si comporta in modo anomalo; alcune stampanti della serie Office Jet Pro restano “briccate” (bloccate) e non c’è modo di sbloccarle.

“La mia stampante funzionava fino a ieri”, scrive un utente, “ma questa mattina sul display appare un mesaggio con il codice di errore 83C0000B”. A nulla serve scollegare l’alimentazione o premere a lungo il pulsante di accensione.

Problemi simili sono lamentati da altri utenti e molti sui forum HP ipotizzano un aggiornamento firmware non andato a buon fine, in altre parole non completato correttamente, rendendo inutilizzabile la stampante.

Il problema sembra riguardare vari modelli di stampanti OfficeJet, incluse le 9020, 9020e, 9022 Pro, 9025e e altre ancora. Il servizio clienti di HP a quanto pare non ha finora indicato cosa fare a chi chiedeva lumi.

Un utente afferma di avere ricevuto conferma da parte del supporto HP che si tratta di un problema con il firmware. Un diverso utente spiega di essere stato costretto a cambiare stampante; altri ancora riferiscono di avere chiesto un rimborso.

HP, così come altri produttori di stampanti, rilascia regolarmente nuove versioni del firmware, indicati come utili per integrare miglioramenti o risolvere problematiche. Firmware aggiornati servono anche per impedire l’uso di cartucce non originali e alcune stampanti sono espressamente predisposte per funzionare solo con cartucce con chip o circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. HP afferma espressamente che “Gli aggiornamenti periodici del firmware consentono di mantenere l’efficienza delle misure di protezione dinamiche e bloccano le cartucce che in precedenza funzionavano”.

L’aggiornamento del firmware viene eseguito da app come HP Smart o direttamente dalla stampante quando queste sono collegate via WiFi o Ethernet. Chi lo desidera, può disabilitare questi update dal pannello di controllo aprendo il menu Configurazione, Servizio o Impostazioni, selezionando da qui Preferenze, Manutenzione della stampante o Strumenti, poi Servizi Web, Aggiornamento stampante o Aggiornamento LaserJet, disattivando i servizi in questione.

A gennaio di quest’anno la nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha invitato con una moral suasion Epson e Lexmark a informare i consumatori se le proprie stampanti funzionano con cartucce di inchiostro- toner non originali o se richiedono – attraverso strumenti digitali (software) – l’utilizzo esclusivo di cartucce originali.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Hardware e Periferiche sono disponibili ai rispettivi collegamenti.