Come disattivare l’indicatore di Caps Lock in macOS Sonoma

Tra le novità di macOS Sonoma l’indicazione a destra del cursore che appare brevemente per mostrare la lingua selezionata quando si cambia al volo sorgente di input (il layout della tastiera) e un indicatore che consente di evidenziare a schermo che il Caps Lock (il Blocco Maiuscole) è attivo.

L’indicatore di Blocco Maiuscole ⇪ che appare alla destra del cursore, non è quanto pare gradito da tutti gli utenti. Apple non offre nelle Impostazioni di Sistema un modo per disattivare questa funzionalità ma il sito Stack Overflow segnala un comando da Terminale che consente di disabilitare la funzione.

Se non gradita la comparsa dell’indicatore del blocco maiuscole a destra dei campi di testo, aprite l’applicazione Terminale e digitate:

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/UIKit.plist redesigned_text_cursor -dict-add Enabled -bool NO

digitare la password (alla cieca) e premere il tasto Invio.

Per attivare il comando è richiesto il riavvio (menu Mela > Riavvia), non basta il logout. Per riattivare il comportamento tradizionale, basta ovviamente indicare “YES” (senza virgolette) al posto di “NO” (ed eseguire un nuovo riavvio).

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

La release finale di macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito.

