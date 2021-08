Il supporto Vodafone online è il luogo perfetto dove trovare assistenza

Per un supporto sia sulla rete mobile che su quella fissa, esiste il supporto di Vodafone online, dove trovare tutte le informazioni necessarie per gestire i dubbi e le perplessità. Ma anche per risolvere i problemi per il funzionamento dei device o della linea.

Assistenza online: come fare

Come faccio a ottenere la ricevuta di ricarica relativa ad una ricarica online? Dov’ è possibile vedere la copertura di rete della mia zona? Come posso fare lo speed test della mia linea mobile? Come procedere con lo split delle reti da Pannello di controllo? Queste sono solo alcune delle F.A.Q. più ricercate sulla pagina dell’assistenza. Qui il supporto di Vodafone è attivo anche via chat e ti aiuta a trovare le risposte alle domande che ti stai ponendo.

Attraverso questo canale preferenziale per i clienti, si ottengono risposte chiare e ben dettagliate: puoi inoltre trovare anche tutte le informazioni necessarie per attivare un piano mobile o fisso. Le offerte sono sempre in costante aggiornamento.

Se stai pensando di passare a Vodafone, c’è la sezione dedicata a come fare per attivare la nuova linea, fare il passaggio del numero fisso o la portabilità di quello mobile. Nella sezione Fai da te, i clienti già registrati, possono trovare tutto ciò che occorre per gestire la loro situazione come: verificare le fatture, i costi e i consumi, ricordare l’offerta scelta e scegliere di cambiarla, controllare i metodi di pagamento accettati e pagare le fatture online, aggiungere servizi sulla linea, impostare la segreteria telefonica, o ricevere o inviare un fax direttamente.

Hai problemi con la linea fissa? Migliora le performance della tua connessione sfruttando al meglio la tua rete minimizzando i disservizi. Un altro problema che il supporto Vodafone ti aiuta a risolvere, e che molto spesso ci si trova ad affrontare, è Il collegamento alla rete Wi-Fi tramite WPS che non funziona. L’assistenza online ti aiuta a gestire i tuoi dispositivi che sono dotati della funzionalità WPS associandoli alla rete Wi-Fi senza aver bisogno di inserire la password WPA.

Un aiuto anche per i dispositivi

Non solo risposte alle domande generiche di pagamenti, reti e informazioni varie. Il supporto fornisce indicazioni precise anche per risolvere i malfunzionamenti della Vodafone Station o della Vodafone TV. Ti aiuta a installare e configurare il dispositivo, ma anche a tentare di risolvere qualche problema.

Se perdi o ti rubano il cellulare o il tablet, puoi bloccare la SIM attraverso le indicazioni dell’assistenza; se invece hai stipulato una polizza kasko, puoi chiedere i danni per l’indennizzo, basta seguire punto per punto le linee che trovi online. Troverai anche un aiuto in più per essere seguito durante tutta la procedura.

E se dovessi fare un reso? Niente paura, restituire la tua Vodafone Station è gratuito, semplicissimo e fa bene al pianeta. Vodafone, infatti, si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di azzerare le proprie emissioni di gas serra entro il 2025. Online ti spiega come restituire tutto negli imballaggi originali, integri di tutte le loro parti e degli accessori, o di come utilizzare la carta pacco in assenza degli stessi, per garantire la massima protezione dei materiali.