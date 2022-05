Pro-Ject E-1, il giradischi in tre versioni riporta il vinile per tutti

Pro-Ject Audio presenta la nuova linea di giradischi E-Line pensata per offrire la migliore esperienza sonora a tutti coloro che amano la musica e ambiscono a un prodotto di qualità a un prezzo contenuto. Il modello E-1 è il primo di una serie di prodotti che Pro-Ject sta sviluppando per avvicinare qualsiasi appassionato alla riproduzione di qualità.

Che si tratti di un principiante, di un esperto o di un fan del vinile, il costruttore assicura che questo nuovo modello non teme rivali nel rapporto qualità/prezzo. Questo anche grazie alla disponibilità in tre diverse versioni e altrettante colorazioni, per venire incontro a ogni esigenza: Pro-Ject E-1 standard, E-1 Phono (con stadio Phono incorporato) e infine E-1 BT con Phono e trasmettitore Bluetooth, tutti disponibili nei colori nero laccato, bianco laccato o noce.

Il modello E-1 è anche facile da installare, essendo pre-regolato e tarato in fabbrica con le impostazioni ideali di tracciamento e anti-skating, adattandosi quindi anche ai meno esperti. È anche un prodotto tecnologicamente avanzato: Pro-Ject possiede una esperienza trentennale nel realizzare giradischi e dispone di una economia di scala che solo un costruttore che produce migliaia di giradischi all’anno può offrire.

La base di E-1, per esempio, è realizzata in un composito di varie fibre minerali lavorate a controllo numerico (CNC), così da ottimizzare lo spazio interno, evitare superfici vuote e di conseguenza minimizzare le risonanze. Inoltre, integra il collaudato braccio in alluminio da 8,6” ulteriormente alleggerito e con una nuova headshell cucita su misura per la testina Ortofon OM5e.

Il piatto è di nuova concezione, realizzato in polimeri di ABS con rinforzi interni, e risulta maggiormente antirisonante. La trazione, a cinghia, ha regolazione elettronica della velocità e motore asincrono sospeso elasticamente. Per non farsi mancare nulla, E-1 è anche dotato di un robusto coperchio in acrilico.

Pro-Ject E-1 standard è il modello indicato per chi già dispone di un amplificatore con ingresso Phono. La versione E-1 Phono è invece in grado di collegarsi a qualsiasi amplificatore anche non dotato di ingresso specifico, infine E-1 BT aggiunge la trasmissione Bluetooth che permette di ascoltare il vinile con qualsiasi sistema di diffusione sonora, compresi speaker e cuffie.

Pro-Ject E-1, disponibilità e prezzi

Pro-Ject E1 sarà disponibile nelle tre versioni a partire da giugno 2022 ai seguenti prezzi al pubblico: E-1: 329 €, E-1 Phono a 359 € infine E-1 BT a 449 euro. A gennaio il costruttore ha presentato il giradischi di fascia top A1 con audio Hi-Fi. Sempre da Pro-Ject anche una serie di accessori per gli amanti del vinile.