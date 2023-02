Divoom Pixoo Max, la cornice digitale si fa coi LED

Con Divoom Pixoo Max avete a disposizione una sorta di schermo sul quale proiettare svariate tipologie di contenuti, come promemoria, notifiche, QRcode e via dicendo, risultando una efficace estensione della propria vita in diversi ambienti. Se vi interessa acquistarlo, al momento lo trovate in sconto.

Di forma quadrata, è come una cornice digitale ma si compone di 1.024 LED (32 x 32) sufficientemente luminosi da poter esser visti anche alla luce diretta del Sole e di colorazione programmabile, scegliendo tra 16 milioni di colori.

Si fa tutto dall’app Divoom, che è gratuita per iPhone, iPad e Android e tramite cui è possibile programmarne le funzioni in base all’occorrenza.

Ad esempio se la si installa in negozio – lungo una parete, sopra una mensola oppure appesa in vetrina rivolta verso l’esterno – è possibile sfruttarla per segnalare uno sconto o una promozione in corso, oppure vi si può proiettare un messaggio di benvenuto, o semplicemente aggiungere una decorazione particolare.

Si potrebbe usare anche per mostrare un QRcode che rimanda a un particolare contenuto, come una pagina web, un biglietto da visita, un video e via dicendo.

In ufficio invece la si potrebbe sfruttare come orologio digitale da scrivania, oppure come pannello che funge da promemoria degli appuntamenti.

E anche in casa potrebbe avere il suo spazio, ad esempio come oggetto d’arredamento che cambia forma in base al momento dell’anno (Natale, Pasqua, compleanno) oppure per leggere le notifiche social. E perché no, anche come sveglia da comodino.

In generale si tratta di un pannello digitale dove poter poter controllare svariate tipologie di dati o mostrare immagini e contenuti. L’app infatti permette di scegliere tra centinaia di animazioni già pronte nell’app, oppure può convertire qualsiasi contenuto in una GIF animata da proiettare sullo schermo. E può anche convertire le più semplici fotografie presenti nel rullino foto.

Per finire, qualche numero dalla scheda tecnica: misura 17,3 centimetri per lato, è spesso quasi due e sfiora i 500 grammi di peso: si collega al telefono tramite Bluetooth 5.0 e la batteria, da 5.000 mAh, promette fino a 5 ore di autonomia senza collegamento diretto alla presa elettrica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questa particolare cornice digitale, la trovate attualmente in sconto: invece di 116,22 € risparmiate il 24% perciò la pagate 87,98 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.