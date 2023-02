Mighty DOOM invade iPhone e Android il 21 marzo

Per chi conosce i videogiochi da un po’ di tempo Doom, piaccia o meno, rimane una pietra miliare del settore e non solo, ed ora questa saga leggendaria sta per tornare su iPhone con Mighty DOOM, letteralmente destino potente, poderoso, forte, un titolo senz’altro indovinato.

Ma invece di uno sparatutto rigorosamente 3D, come da pura tradizione dello sviluppatore id Software, l’ultima trasposizione mobile realizzata da Alpha Dog Games e pubblicata da Bethesda, trasforma il gioco in uno spara e corri con vista dall’alto e scorrimento verticale.

I formidabili nemici demoniaci, zombi e anche un po’ cibernetici diventano più piccoli e perdono le sfumature più inquietanti delle loro versioni originali, ma non per questo sono meno agguerriti e aggressivi. Spariscono i toni horror classici che vengono sostituiti da uno stile cartoon. Tutti, anche il protagonista Mini Slayer così come i suoi nemici, sembrano ora alcuni dei giocattoli in fuga protagonisti di Toy Story.

In ogni caso, anche in questo mondo miniaturizzato e giocattoloso, i nemici rimangono ben riconoscibili. Dovremo fare di tutto per procedere lungo la mappa, evitando ostacoli e allo stesso tempo mirare bene per arrecare il massimo danno e distruzione. Solo così potremo arrivare ai grandi mostri di fine livello che offrono zoom e visuali 3D più ravvicinate per infervorare lo scontro.

Mighty DOOM è in sviluppo da anni e chi lo aveva provato in versione beta fin dal 2021 lamentava un sistema troppo aggressivo di acquisti in-app. La speranza è che sviluppatore e publisher abbiamo modificato e calibrato meglio il sistema di upgrade, acquisti in-app e progressi di gioco in modo da non intralciare l’azione e il divertimento.

Lo scopriremo quando Mighty DOOM arriverà su App Store per iPhone il 21 marzo: è possibile registrarsi da questa pagina sia per la versione iPhone che per Android.

C’è fermento nel gaming mobile: anche Call of Duty Warzone è in preordine per iPhone e iPad. Per tutte le notizie che parlano di videogiochi si parte da questa pagina di macitynet.