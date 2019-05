DJI Osmo Mobile 2, Gimbal nato per l’iPhone, è al prezzo più basso: 113 euro

DJI Osmo Mobile 2, considerato uno dei migliori stabilizzatori per le riprese co iPhone, è in vendita al miglior prezzo di mercato su Amazon: 113 euro, spedizione inclusa.

Questo eccellente prodotto è perfetto per chi cerca riprese fluide ed offre funzioni che altri prodotti simili non hanno: supporta anche le riprese in verticale, permette di effettuare riprese in time-lapse, sia di inquadrature statiche (come un fiore che sbocca o le nuvole che si muovono nel cielo) sia con quelle dinamiche, un cursore rende possibile regolare lo zoom direttamente dall’impugnatura. DJI Osmo Mobile 2 è interessante anche dal punto di vista fotografico. Grazie ad alcuni automatismi il gimbal si muove automaticamente per scattare diverse foto unendole in un’unica immagine panoramica in alta definizione. Integra una batteria da 2600mAh che assicura fino a 15 ore di ripresa ininterrotta (o di live streaming) con una sola carica e può anche ricaricare lo smartphone utilizzato.

Un importante punto di forza dei gimbal di DJI è nell’applicazione, ovvero proprio nel punto di debolezza dei concorrenti che spesso in questo ambito sono estremamente lacunosi. E’ infatti sufficiente installare l’app DJI GO (per iOS e Android) per poter beneficiare di numerose funzionalità. Con la tecnologia ActiveTrack è possibile attivare l’inseguimento del soggetto per far sì che il telefono lo mantenga al centro dell’inquadratura anche durante i movimenti, per riprese non solo fluide ma anche facili da eseguire.

Questo Gimbal è nato pensando proprio al mondo degli iPhone. Tanto è vero che inizialmente era una esclusiva di Apple Store dove ancora oggi è in vendita a 149,99 euro. I circolazione si trova mediamente intorno ai 130 euro, nessuno lo vende a 113 euro (incluso sconto nel carrello di circa 5 €), spedizione inclusa come Amazon.

