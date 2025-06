DMcleaner a 3,99 $ vi ripulisce tutto il Mac con un click

Chi non vorrebbe un Mac che funzioni sempre in modo fluido e senza intoppi? eppure, con il passare del tempo può diventare sempre più difficile mantenere il sistema ordinato e reattivo. È proprio in questo contesto che strumenti come DMcleaner possono rivelarsi particolarmente utili, pensati appositamente per aiutare a ottimizzare e mantenere efficiente macOS attraverso una serie di strumenti integrati. Vi incuriosisce? il bello arriva adesso: se lo comprate su BundleHunt lo pagate pochissimo.

Il punto forte come dicevamo risiede nella capacità di eliminare tutti i dati inutili con un solo click. Grazie alla funzione Junk Cleaner, è possibile scansionare l’intero sistema alla ricerca di file superflui come cache, log, file temporanei e altri elementi residui.

Anche i file di grandi dimensioni che non servono più possono essere individuati con facilità attraverso la funzione Large File Cleaner, contribuendo così a recuperare spazio prezioso sul disco.

Chi si trova spesso a installare e poi disinstallare software su Mac troverà invece molto utile l’Uninstaller, che rimuove completamente le applicazioni non desiderate insieme a ogni file collegato, evitando che rimangano file ormai inutili a occupare spazio e rallentare il sistema.

In parallelo, la funzione Duplicate Cleaner aiuta a eliminare i file duplicati (un altro dei motivi per cui il disco può riempirsi più rapidamente del previsto).

Ottimo poi lo strumento Internet Cleanup che permette di cancellare in modo selettivo dati sensibili come cronologia, cache, cookie e password salvate nei browser. E per i dati più riservati, è disponibile il File Shredder, che consente di cancellare in modo permanente e sicuro queste informazioni rendendone teoricamente impossibile il recupero.

La gestione del sistema invece è ulteriormente semplificata da strumenti come Quit Apps, che permette di chiudere processi e applicazioni non necessari per velocizzare il Mac; e Startup Items, utile per aggiungere o rimuovere elementi che si avviano automaticamente con il sistema.

Non manca nemmeno un Disk Manager per formattare, montare, riparare o rinominare dischi interni ed esterni, rendendo la gestione delle unità più accessibile.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS High Sierra o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un utente e per un solo Mac.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 4,99 $ invece che 39,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

