Apple TV Plus, trailer di Black e Blues, documentario su Louis Armstrong

Apple ha diffuso il trailer di Louis Armstrong’s Black & Blues, nuovo documentario che sarà trasmesso sul servizio in streaming Apple TV+ a partire dal 28 ottobre.

Apple spiega che il documentario “offre uno sguardo intimo e rivelatore del rivoluzionario musicista, presentato attraverso la lente di filmati di archivio, registrazioni casalinghe mai sentite prima e conversazioni personali”. E ancora “Questo definitivo documentario diretto da Sacha Jenkins, rende omaggio al lascito di Armstrong come uno dei padri fondatori del jazz, uno dei primi conosciuti a livello internazionale, tra i più apprezzati protagonisti, ambasciatore culturale degli Stati Uniti”.

Il documentario mostra la vita di Armstrong, con passaggi che partono dalla Guerra Civile e arrivano fino al movimento per i diritti civili degli afroamericani, evidenziando come divenne anche un immenso “parafulmine” in un periodo storico estremamente turbolento.

Louis Armstrong’s Black & Blues è diretto e prodotto da Sacha Jenkins (già candidato agli Emmy) e prodotto da Imagine Documentaries, Sara Bernstein, Justin Wilkes e Julie Anderson insieme ai produttori esecutivi Brian Grazer e Ron Howard. È stato realizzato in collaborazione con Polygram Entertainment, etichetta discografica tedesca all’interno di Universal Music Group, con Michele Anthony e David Blackman in qualità di produttori esecutivi.

Louis Armstrong’s Black & Blues è stato realizzato con il sostegno della Louis Armstrong Educational Foundation. La produzione ha avuto accesso a un vero e proprio tesoro: materiale d’archivio inedito, composto da documenti, centinaia di ore di registrazioni audio, filmati, fotografie, diari personali. Insomma, una raccolta unica cui attingere per realizzare quello che sarà il documentario forse più significativo interamente dedicato alla sua vita.

