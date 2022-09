JJRC H107, il mini drone 4K che mettete in tasca

Volete comprare a poco prezzo un drone da tenere sempre pronto in tasca per foto e video da inquadrature insolite? Allora non fatevi sfuggire l’offerta sul JJRC H107 che in questo momento ve lo sconta del 62%.

Il punto forte di questo drone è che è piccolissimo: misura 10,5 x 9 x 3,5 centimetri e pesa poco meno di 50 grammi, quindi ve lo mettete in tasca e quasi vi scordate di averlo. Ma nel momento in cui vi viene in mente di scattare una foto o registrare un video da un’altezza diversa dal solito, non dovete far altro che accenderlo e fargli spiccare il volo.

In tal senso non è neppure difficile da controllare perché basta un click per farlo decollare e un altro per farlo tornare a terra. E’ in grado di mantenere la quota per scatti stabili e si controlla tramite il telecomando incluso in dotazione fino a 100 metri di distanza.

Può volare a due diverse velocità e si può usare anche per giocare, grazie ai tasti che permettono di effettuare rotazioni a 360 in volo.

Si può collegare anche il telefono in WiFi a 2.4 GHz per guardare in tempo reale quel che inquadra la videocamera 4K, e la batteria incorporata, che si ricarica in poco meno di un’ora, promette dai 6 agli 8 minuti di autonomia.

Arrivati a questo punto, se volete comprare il mini drone JJRC H107, al momento come dicevamo lo trovate in sconto: invece di 77,56 euro risparmiate il 62% pagandolo 29,47 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.