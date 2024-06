L’indistruttibile DOOGEE V Max Plus è in sconto a 400 €

Pubblicità

È in corso un’offerta imperdibile per tutti quelli che vogliono un cellulare moderno, performante e super robusto: DOOGEE V Max Plus eccelle in tutto questo e molto altro e potete portarvelo a casa spendendo circa 400 €.

Questo smartphone 5G infatti si fa notare per le sue notevoli specifiche tecniche, a partire dalla certificazione IP68, IP69K e standard militare MIL-STD-810H, che ci garantiscono la sua sopravvivenza alle immersioni in acqua e alle cadute fino a 1 metro di altezza sull’asfalto senza bisogno di indossare una custodia.

Usa poi ben 16 GB di RAM e ha 512 GB di spazio per installare le app e tutto il resto; se ciò non dovesse bastare si può sempre aggiungere una microSD fino a 2 TB, il che significa avere praticamente spazio a sufficienza per portarsi dietro foto e video di una vita, e documenti di lavoro compresi.

C’è poi una batteria immensa da 22.000 mAh con ricarica rapida USB-C a 33 Watt, l’NFC per i pagamenti elettronici e una fotocamera principale da 200 MP, con la secondaria per la visione notturna e una terza per grandangolo e macro. L’anteriore è da ben 32 MP.

Ecco le specifiche principali:

16 GB di RAM;

512 GB di capacità + microSD fino 2 TB;

Processore octa-core Dimensity 7050 fino a 2.6 GHz;

GPU Arm Mali-G68;

Batteria 22.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt;

Schermo IPS da 6,58″ a 120 Hz con 401 PPI e risoluzione Full HD+ a 2.408 x 1.080 pixel;

Fotocamere principali: 200 MP, notturna 20 MP, grandangolo 8 MP;

Fotocamera anteriore 32 MP;

Android 14;

NFC;

Connettività 5G;

Certificazione IP68 / IP69K / MIL-STD-810H.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 560 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 28% andando a spendere intorno ai 400 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.