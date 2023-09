Dopo quasi 30 anni, Microsoft eliminerà WordPad da Windows

Microsoft eliminerà WordPad, il semplice elaboratore di testi incluso con Windows sin dal 1995, mai troppo popolare ma utile per via di funzionalità un po’ più avanzate rispetto allo allo scarno Blocco Note di serie con il sistema operativo.

A riferirlo Paul Thurrott sul blog omonimo, evidenziando quanto riportato in una nota dalla stessa Microsoft. Ogni versione di Windows aggiunge nuove funzionalità e, occasionalmente, altre vengono rimosse. Tra le funzionalità considerate “obsolete”, anche l’applicazione in questione: “WordPad non viene più aggiornato e verrà rimosso in una versione futura di Windows”, si legge nel documento. “È consigliabile Microsoft Word per i documenti RTF, ad esempio .doc e rtf e Blocco note di Windows, per i documenti di testo normale come .txt”.

Microsoft consiglia di passare a Word per i documenti più complessi ma non dice che quest’ultimo è ovviamente a pagamento, che il formato RTF è ormai in disuso e non suggerisce neanche la versione di Word che è utilizzabile gratuitamente dal web.

Non è chiaro quando l’applicazione WordPad verrà eliminata ma succedere con uno dei prossimi aggiornamenti di Windows. Non è l’unica applicazione considerata ormai obsoleta: stesso destino anche per Cortana e per il componente denominato MSDT (Microsoft Support Diagnostic Tool), utile per consentire ai tecnici Microsoft di effettuare l’analisi dei dati diagnostici del sistema operativo in modalità remota e fornire strumenti utili per la risoluzione di eventuali problematiche.

Microsoft ha in precedenza fatto sapere che disabiliterà le versioni 1.0 e 1.1 di TLS (Transport Layer Security) in Windows, protocolli di sicurezza considerati anche questi obsoleti. Microsoft ha già disabilitato TLS 1.0 e 1.1 su Edge e Internet Explorer, così come fatto da altri sviluppatori di browser come Mozilla.

Anni addietro Microsoft aveva deciso eliminare anche Paint da Windows ma gli utenti insorsero e l’azienda tornà sui propri passi, al punto che ancora oggi continua a svilupparlo.