Meta vuole da LG componenti per un visore in grado di competere con Vision Pro

Dalla Corea del Sud arriva una indiscrezione secondo la quale Meta intende lavorare con LG Electronics allo sviluppo di un dispositivo in grado di competere con il Vision Pro di Apple.

La collaborazione permetterebbe a LG Electronics di addentrarsi nel metaverso; il dispositivo potrebbe sfruttare componenti di varie aziende del gruppo coreano, prodotto in serie da LG Electronics, con componenti di LG Display, LG Innotek e LG Energy Solution.

Il sito PatentlyApple fa notare che in precedenza Cho Joo-wan, presidente di LG Electronics, ha evidenziato la volontà di trasformare l’azienda in qualcosa che “collega ed amplia le esperienze dei clienti in tutti gli spazi dove gli utenti vivono”, incluse case, spazi commerciali, veicoli e anche metaverso, riferendo che novità specifiche verranno comunicate quando questo si materializzerà.

LG Electronics ha depositato un brevetto legato alla Realtà Mista nel 2019, ambito nel quale è impegnata con ricerca & sviluppo.

In precedenza sono circolate indiscrezioni di un nuovo visore frutto di una collaborazione tra Samsung e Meta, un dispositivo premium con costo previsto intorno ai 2000$, e dunque più “appetibile” rispetto al Vision Pro di Apple. Resta ad ogni modo da vedere se il visore di Meta realizzato con Samsung o LG sarà in grado di eguagliare le funzionalità offerte da quello Apple, ed essere prodotto a costi inferiori.

Sony (partner di Apple per il Vision Pro) ha recentemente svelato prezzo e dettagli di ECX344A, micro display OLED con risoluzione 4K (3.552 x 3.840 pixel) pensati espressamente per visori AR/VR, con prezzi che, al cambio attuale, sono di 1000 euro per singolo display, per non parlare di tutti gli altri componenti necessari, elementi che fanno comprnedere il perché del costo finale elevato di Vision Pro (per il visore di Cupertino, il prezzo indicato negli USA è di 3499 dollari tasse escluse).

