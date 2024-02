DrillPro, avvitatore a percussione a batteria in offerta

Se lavorate in un cantiere, siete appassionati di falegnameria oppure fate manutenzione pesante, allora sicuramente tra i vostri attrezzi non può mancare un avvitatore a percussione come quello di DrillPro attualmente in promozione.

Quello in sconto oggi è un modello che come dicevamo fa parte della categoria dei trapani/avvitatori a percussione, noti nel settore anche come attrezzi a impulso.

La differenza principale con i trapani e gli avvitatori elettrici di tipo tradizionale sta nel fatto che il motore dirige la sua forza e la sua potenza utilizzando la tecnologia a impulsi:

Dentro infatti c’è un meccanismo che genera una forza che spinge una piccola incudine contro quello che è il meccanismo, sicché la pressione perpendicolare generata da questo meccanismo aumenta la forza di torsione e di avvitamento.

Questo significa che il movimento è dato da piccoli colpi che producono una coppia maggiore, di conseguenza questo attrezzo riesce a svitare anche dadi bloccati da ruggine o incrostazioni.

Il modello in promozione è da 18 V e viaggia a 6.200 rpm. È piuttosto maneggevole (considerate che il manico è lungo circa 25 centimetri mentre la lunghezza complessiva, esclusa la punta, è di 19 centimetri).

Si può regolare la rotazione su quattro diverse velocità così da controllare efficacemente la forza in base al tipo di lavoro che si sta effettuando.

Soprattutto, è un modello che funziona a batteria (in confezione ce ne sono 2) perciò è tra i più comodi da utilizzare in quanto non si è vincolati dal collegamento alla presa elettrica e, soprattutto, dal cavo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 84,38 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 33% andando a spendere soltanto 56,56 €.

