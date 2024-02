Dyson Airstrait liscia i capelli semplicemente con l’aria

È appena arrivata in Italia Dyson Airstrait, una piastra che rivoluziona il modo in cui si si ottengono capelli perfettamente lisci. A differenza dei modelli tradizionali infatti non usa lamine calde a contatto con i capelli ma un sistema di getti d’aria controllato che non solo ne preserva la forza e l’aspetto naturale, ma li mantiene anche in salute evitando i danni da calore estremo a cui sono normalmente soggetti i capelli lisciati con le normali piastre ad alta temperatura.

Altro vantaggio della Dyson Airstrait è dato dal fatto che non è necessaria una pre-asciugatura: anche se i capelli sono completamente bagnati è infatti in grado di asciugarli e lisciarli con una sola passata, riducendo così i tempi che portano ad ottenere il risultato desiderato.

La ciocca è inserita tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d’aria ad alta pressione angolata con precisione, che viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento.

Nei mesi scorsi Dyson ha pubblicato un filmato su YouTube (qui sopra) che descrive la tecnologia che c’è dentro la nuova piastra: praticamente emette due flussi d’aria ad alta pressione da due aperture da 1,5 mm con angolazione di 45° che convergono formando un unico flusso direzionale che allinea le ciocche e genera la giusta forza per lisciare i capelli.

Ci sono voluti 6 anni di ricerca e sviluppo per riuscire ad ottenere una piega unicamente attraverso l’uso di un potente flusso d’aria. Sui capelli bagnati – spiega Dyson – questo sistema non solo riduce il bisogno di calore, ma diminuisce l’effetto crespo e la presenza di baby hair, proteggendo la naturale lucentezza della chioma.

Oltre ad un sistema appositamente progettato per controllare la temperature ben 16 volte al secondo evitando così di danneggiare il capello a causa di un calore troppo elevato, ci sono due modalità preimpostate, Wet e Dry, appunto per ottenere i migliori risultati sia sui capelli bagnati, sia su quelli asciutti. E poi due velocità impostabili e una ulteriore modalità chiamata Root Drying pensata appositamente per asciugare i capelli alla radice.

Disponibilità e prezzo

Dyson Airstrait come dicevamo è appena arrivata in Italia e costa 499 €. Si compra sul sito ufficiale in due colorazioni: Blu di Prussia/Rame oppure Nichel/Rame.

Di recente Dyson ha presentato anche le mollette per capelli che promettono precisione, comfort e tenuta mai visti prima.