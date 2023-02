Dropbox non supporta più dischi esterni in macOS

Un aggiornamento di macOS Ventura e nelle modalità di funzionalità delle API File Provider di Apple (estensione che permette ad app di terze parti di accedere a file e cartelle gestite da app e funzionalità di sincronizzazione da remoto con lo storage) obbligheranno a breve utility quali Dropbox a non offrire più il supporto per dischi e unità esterni.

Alcuni utenti Dropbox riferiscono di avere riscontrato problemi usando configurazioni con dischi esterni sui Mac con macOS Ventura. Il problema è a quanto pare legato a un cambiamento nelle API File Provider di Apple che obbligano i servizi di archiviazione cloud a collocare file di sistema nella cartella ~/Library/CloudStorage.

L’aggiornamento di Dropbox ha colto di sorpresa gli utenti del servizio di file hosting che fanno affidamento a drive esterni per eseguire il backup automatico dei file e delle cartelle più importanti da computer e dischi rigidi esterni, collegando semplicemente un disco rigido esterno e accettando di eseguire il backup. Ffinora, una volta che si era accettato di fare il backup, quest’ultimo si aggiornava automaticamente ogni ora.

Un utente sul forum di Dropox indica il cambiamento apportato al servizio come un impedimento, spiegando agli sviluppatori che sarà costretto a rivolgersi a un diverso servizio di file hosting. Non è chiaro perché Apple obblighi gli sviluppatori a usare le nuove API per la gestione dei file, ma ovviamente tutte le app di questo tipo dovranno tenere conto dell’implementazione prevista da Apple e adeguarsi.

Gli sviluppatori del servizio di file hosting spiegano che “la modifica della posizione della cartella Dropbox non è più supportata su macOS”, che la cartella Dropbox verrà spostata al percorso ~/Library/CloudStorage, che a causa della modifica della posizione della cartella Dropbox, i file precedentemente collegati in applicazioni di terzi andranno ricollegati. E ancora:

– L’archiviazione della cartella Dropbox su un’unità esterna non è più supportata su macOS.

– La cartella Dropbox nel Finder ora si trova in Posizioni invece che in Preferiti.

– È possibile spostare singole cartelle dalla cartella Dropbox a Preferiti per accedervi più rapidamente.

Ricordiamo che a gennaio di quest’anno Dropbox ha promesso che entro il mese di aprile 2023 arriverà il completo supporto a macOS 12.5 e seguenti. Tutte le notizie che parlano di Dropbox sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.