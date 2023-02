Huawei Watch Buds nasconde gli auricolari dentro lo smartwatch

Huawei ha pensato di accoppiare due degli indossabili che gli utenti utilizzano più spesso, ossia smartwatch e auricolari true wireless, proponendoli in un unico dispositivo battezzato Huawei Watch Buds.

Lo smartwatch

Si tratta di uno smartwatch con un corpo in acciaio, all’interno del quale sono custoditi gli auricolari true wireless. L‘orologio in sé presenta un display a colori in alta definizione AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, con un pulsante e una corona digitale decorati con motivo Clous de Paris.

Ha uno spessore di 14.99 mm e al suo interno include 21 strati di tecnologia, tra cui un sensore fotoelettrico a otto canali, un albero rotante preciso al micron, una base di ricarica per gli auricolari, un’unita di aggancio magnetica e, appunto, un paio di auricolari true wireless ospitati in un vano dedicato che si trova sotto il quadrante.

In termini di materiali, è stato utilizzato un vetro sottile e ad alta resistenza in silicato di alluminio e litio, ancora più sottile di quello presente su Huawei Watch GT3 e più resistente del 25%.

Tra le funzionalità, Huawei Watch Buds supporta diverse funzioni di monitoraggio del benessere, come il rilevamento automatico della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca con TruSeen 5.0+ e il monitoraggio del sonno, ed eredita le innovazioni introdotte dalla gamma di indossabili Huawei per il mondo dello sport e del fitness.

È dotato di 80 modalità sportive, tra cui 10 professionali quali corsa outdoor, corsa indoor, camminata all’aperto, camminata al chiuso, ciclismo all’aperto, ciclismo al chiuso, salto della corda, macchina ellittica, vogatore, allenamento libero.

Gli auricolari

Naturalmente la particolarità più curiosa di questo dispositivo è che, al suo interno, ospita due auricolari wireless. Nel complesso, Huawei Watch Buds appare come un dispositivo unico nel suo genere, con un design pop-up che consente al coperchio dell’orologio di aprirsi istantaneamente come un orologio da tasca, così da poter raggiungere facilmente i Buds all’interno.

Gli auricolari godono della tecnologia di identificazione adattiva, così da essere ottimizzati in base all’orecchio in cui devono essere posizionati. Entrambi gli auricolari di Huawei Watch Buds presentano un design con base ottagonale rivestito da polimeri con placcature in platino e tecnologia di identificazione adattiva che li rende intercambiabili tra orecchio sinistro e destro, anche una volta riposti nella custodia.

Attraverso la tecnologia di identificazione adattiva e il sensore IMU (Unità di Misurazione Inerziale), gli auricolari Huawei Watch Buds sono in grado di misurare l’accelerazione della velocità angolare in base al movimento dell’utente. Questo vuol dire che, se indossati in maniera errata, gli auricolari si autosistemeranno in base al canale uditivo sinistro o destro.

HUAWEI WATCH Buds supportano anche la funzione touch Wide Area con rilevamento vibrazioni per la gestione dei comandi che consente di accedere a più funzioni toccando il dispositivo con un raggio d’azione più ampio. In termini di qualità del suono, sono dotati di diaframma planare a quattro magneti full-range, in grado di offrire audio fino a 104d. Inoltre, sono dotati di due microfoni per il rilevamento dell’audio e di un sensore di conduzione ossea per captare voci e suoni ambientali.

La batteria di Huawei Watch Buds è in grado di alimentare sia l’orologio sia gli auricolari permettendo un utilizzo fino a 3 giorni dopo una carica completa e fino a 7 giorni in modalità di risparmio energetico.

Huawei Watch Buds, prezzo e disponibilità

Sarà disponibile da primo marzo al prezzo di 499,90 euro. Da oggi fino al 28 febbraio si può preordinare lo smartwatch su Huawei Store con un acconto di 30,00 euro sul prezzo finale. Lo sconto ottenuto in fase di preordine si applicherà sull’acquisto effettuato tra il 1° e il 19 marzo, pagando al check-out il saldo rimanente di 439,90 euro.

