Durata batteria, ottimi i primi test sui MacBook Pro 2019 e MacBook Air 2019

Per i nuovi MacBook Pro 2019 e MacBook Air 2019 presentati a luglio, Apple ha evidenziato la presenza di processori dual-core e quad-core di ottava generazione. I primi test hanno dimostrato la maggiore velocità delle macchine rispetto ai modelli precedenti e ora arrivano anche i primi test sulla durata della batteria.

Il sito C-Net ha effettuato delle prove eseguendo vari test per testare processori e la batteria usando alcuni benchmark, mettendo a confronto le nuove macchine con il Dell XPS 13, laptop con Windows da 13″.

I MacBook Pro con processori quad-core mostrano i muscoli rispetto alla simile configurazione offerta da Dell, con un salto particolarmente evidente nei test multi-core. Il MacBook Air è quello che si comporta meglio per quanto riguarda la durata della batteria nei test di riproduzione video. Il merito è del processore serie Y di Intel, meno potente e “esoso” in termini di risorse. È lo stesso processore della versione 2018 e tra la batteria dell’Air 2018 e 2019 vi sono solo sette minuti di differenza in termini di durata, evidenziando ora 10 ore e 39 minuti di autonomia.

Slitta verso il basso nella tabella il MacBook Pro con processori quad-core serie U (10 ore e 32 minuti) ma il risultato è sorprendentemente non molto diverso da quello che era possibile ottenere lo scorso anno sulla macchina con processore dual-core.

Scegliendo il MacBook Air o il MacBook Pro si ha la garanzia di un’ottima durata della batteria con lo streaming video. Il nuovo MacBook Pro da 13″ 2019, lo ricordiamo, integra una batteria i polimeri di litio da 58,2 wattora; Apple evidenzia fino a 10 ore di navigazione web in wireless, fino a 10 ore di riproduzione film iTunes e fino a 30 giorni di autonomia in standby. Per il MacBook Air 2019 Apple vanta una batteria da 49,9 wattora che offre fino a 12 ore di navigazione web in wireless, fino a 13 ore di riproduzione film iTunes e fino a 30 giorni di autonomia in standby.

I MacBook Air e MacBook Pro 13″ sono disponibili su Apple Store online e su Amazon con sconti fino al 17%.