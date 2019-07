Dirigenti Apple in visita a Samsung in Corea: si teme carenza di chip per iPhone

I timori sulla produzione di chip per iPhone avrebbero portato all’incontro dei dirigenti Apple con Samsung in Corea.

A riferirlo, la stampa coreana, che ha riportato alcune indiscrezioni relative alla visita. Il problema sarebbe scaturito da una disputa tra Giappone e Corea, all’origine della diminuzione di forniture essenziali per il processo di produzione di Samsung.

Apple avrebbe inviato dirigenti per incontrare il fornitore e affrontare la questione della eventuale carenza di chip per iPhone e dei timori relativi alla produzione di display.

Secondo il Korea Herald, “I giganti della tecnologia statunitense, tra cui Apple, Amazon, Microsoft e Google, hanno inviato i loro rispettivi dirigenti in Corea del Sud per valutare le conseguenze della guerra commerciale in corso tra Seoul e Tokyo”. Le aziende dell’hi-tech sarebbero particolarmente preoccupate per l’impatto – possibile – sulla produzione di chip DRAM e NAND di Samsung.

La disputa tra Giappone e Corea non è una novità, ma recentemente, è diventato aspro e e ha portato il Giappone a stringere accordi commerciali con la Corea del Sud per le sostanze chimiche indispensabili alla produzione dei chip. In particolare, ha reso più rigidi i regolamenti sulle esportazioni di poliammide fluorurati, fluoruro di idrogeno e fotoresist.

Se le restrizioni dovessero continuare, come riportato dalla stampa coreana, i piani di Samsung per la produzione di semiconduttori subiranno una frenata e per Apple, che ha bisogno di una grande quantità di RAM e memoria flash, queste carenze si tradurrebbero in un rallentamento di vendite.

La notizia della visita dei giganti della tecnologia in Corea arriva solo dieci giorni dopo l’annuncio del possibile aumento di prezzi delle DRAM e dei componenti fondamentali per smartphone e computer. La Corea del Sud produce il 70% delle memorie DRAM mondiali, la metà delle memorie 3D NAND e una quota rilevante di tutti i display OLED e LCD. I Fornitori giapponesi sono responsabili tra il 70% e il 90% di tre materiali fondamentali per la creazione di questi componenti. Un approfondimento di Macitynet sulla questione si può trovare in questo articolo.

