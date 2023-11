Dyson Hairclip le mollette per precisione, comfort e tenuta massimi

L’utilizzo di mollette per capelli è da sempre fonte di frustrazione. Da una tenuta scomoda a una totale assenza di quest’ultima, le mollette sono sempre state percepite come accessori che provocano stress ai capelli e al cuoio capelluto.

Gli ingegneri Dyson hanno cercato di trovare una soluzione a questi problemi, analizzando a fondo la meccanica delle mollette per capelli, il modo in cui vengono utilizzate e ciò che le rende funzionali, cercando di progettare una proposta che offra precisione, comfort e tenuta per tutti i tipi e densità di capelli. Dyson presenta due tipi di styling hairclip:

La Sectioning Hairclip permette di realizzare sezioni precise durante lo styling. Le fasce in silicone aggiungono un’imbottitura per offrire massimo comfort e forniscono una presa “gommata” per evitare che i capelli si disperdano, senza causare alcun fastidio.

La Wide Hairclip è progettata per raccogliere e trattenere comodamente grandi quantità di capelli. A differenza di molti fermagli convenzionali che hanno denti solo lungo il bordo, la clip Dyson presenta denti aggiuntivi al centro.

Questi afferrano i capelli vicino al cuoio capelluto e fissano in modo sicuro grandi ciocche di capelli sulla testa. I test di resistenza Dyson hanno dimostrato che questo design è molto efficace quando si vogliono mantenere i capelli al loro posto.

La clip Dyson Wide è indicata soprattutto nei momenti quotidiani più complessi, che si tratti di affrontare il vento per portare a spasso il cane, di un allenamento intenso, di andare in ufficio o di occuparsi dei propri cari.

Entrambe le clip Dyson sono state progettate per essere utilizzate in abbinamento agli altri dispositivi per la cura del capello di Dyson, consentendo a hair-stylist alle prime armi e professionisti di ottenere risultati sempre ottimali.

