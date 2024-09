EarPods, Apple pronta all’addio con iPhone 16

Pubblicità

Insieme a iPhone 16 e diverse novità per la gamma AirPods, cuffie incluse, Apple potrebbe presto dire addio agli EarPods. Quattordici anni di onorato servizio per EarPods sembrano poter bastare: secondo le ultime indiscrezioni apparse in rete, infatti, tutte le versioni di questi auricolari cablati di Apple potrebbero essere presto ritirati dal mercato. Addio EarPods.

Secondo MacRumors il noto rivenditore statunitense Target avrebbe inserito tutte e tre le varianti degli EarPods, quelle Lightning, quelle con jack da 3.5mm e le ultime con connettore USB-C come “Non-Carry Forward”, indicando così che tutte e tre i modelli non verranno più distribuiti e venduti in futuro.

Anche se non è chiaro quando ciò avverrà, la coincidenza con l’evento Apple di oggi, intitolato”It’s Glowtime”, che segnerà il lancio della serie iPhone 16 (e non solo) suggerisce che la decisione potrebbe essere imminente.

Gli EarPods di Apple sono stati introdotti per la prima volta nel 2012 come auricolari standard inclusi nelle confezioni di iPhone e iPod, sostituendo i precedenti modelli di forma circolare. Inizialmente, erano dotati di un connettore jack da 3,5mm, ma con il lancio di iPhone 7 nel 2016 e l’introduzione degli AirPods, Apple ha iniziato a eliminare il jack per le cuffie dai propri dispositivi.

Questo ha fatto sì che Apple rilasciasse una versione aggiornata delle EarPods, anche se in realtà a cambiare era soltanto il connettore. Dunque, venne rilasciata una nuova versione degli EarPods con connettore Lightning, in linea con l’unica porta disponibile su iPhone e su iPad. L’anno scorso, con l’introduzione del connettore USB-C nella linea iPhone 15, anziché dismettere gli EarPods, Apple ha lanciato una terza revisione di queste cuffie cablate, aggiornandole con connettore USB-C.

Negli ultimi anni, inoltre, gli EarPods hanno riscontrato un ritorno di popolarità grazie al loro ottimo microfono e al prezzo particolarmente accessibile, che gli ha resi la scelta preferibile per molti utenti. La loro eventuale dismissione, dunque, potrebbe passare tutt’altro che inosservata, andando a deludere molti fan di questi auricolari economici.

Ricordiamo che Apple ha in cantiere diverse novità per la gamma AirPods e anche per le cuffie AirPods Max, attesi in arrivo insieme ai nuovi iPhone 16 nel keynote del 9 settembre.